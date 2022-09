„Let’s dance“ in Königshofen

Königshofen. Auch in diesem Jahr veranstaltete die TGW-Gruppe des TV Königshofen ihr Ferienprogramm „We like to move it“. Mehr als 30 Kinder und Jugendliche tanzten dabei auf den Charts-Hit „Shivers“ von Ed Sheeran. Nach Aufwärmspielen und intensivem Dehnen wurde die Choreografie – erstellt von Charlotte Ferner und Emily Günther – fleißig eingeübt. Obwohl es für einige Teilnehmerinnen die erste Tanzerfahrung war, kamen alle einwandfrei mit. Abschließend führten die Mädchen ihren Eltern den neu erlernten Tanz erfolgreich vor. Als Belohnung gab es einen Obstbecher, zubereitet von Helferinnen der TGW-Gruppe. Am Ende waren sich alle einig: „Dieses Ferienprogramm war ein voller Erfolg.“ Bild: TV

