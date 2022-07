Lesung in der WeinLese

Gerlachsheim. Ein schöner Ort für eine Lesung: Am Freitag, 15. Juli, stellt Bernd Marcel Gonner sein Nature-Writing-Projekt in der WeinLese in Gerlachsheim vor. „Sediment und Sedum“ erzählt zugleich die Vorgeschichte des weit ausgreifenden Nature-Writing-Projekes „Wilde Saaten“, das sich vom Dürresommer 2018 bis zum Un-Winter des folgenden Jahres zwischen Schweiß und Schönheit durch dieses Gelände schreibt. Bernd Marcel Gonner wird aus beiden Büchern lesen.

Vor zehn Jahren hat sich der Autor auf eine abgelegene Hofstelle am Rand der spektakulären und zugleich hochgradig gefährdeten historischen Kulturlandschaft des Oberen Taubertals zurückgezogen und arbeitet dort im langen Atem der Vorfahren an der Erhaltung und Entwicklung von Steppenheiden, Magerrasen und Steinriegeln. Der Süden ist in dieser trockenen, oft heißen Gegend zum Greifen nah.

Bernd Marcel Gonner kommt am 15. Juli in die Weinlese. © Anwender

Autobiografisches Erzählen verzahnt sich mit dem Erzählen vom Gelände – von der Krume bis zur Blüte, was sich auch im Titel widerspiegelt: Sediment als Untergrund verstanden und Sedum beispielhaft als eine der Pflanzenarten der Kalk-Magerrasen. »Sediment und Sedum« wurde mit dem Deutschen Preis für Nature Writing 2021 ausgezeichnet. Maximilian Probst (ZEIT) in seiner Laudatio: „Bernd Marcel Gonner zu lesen (…) ist ein Trip. Bei einem Trip weißt du nie genau, was dir am Ende blüht. In meinem Fall war ich überrascht, wie dankbar ich dem Autor nach der Lektüre seines Essays war: Weil mir im Lesen die Erkenntnis zur Erfahrung wurde, dass wir Menschen nicht allein sind im Netz des Lebens.“

Bernd Marcel Gonner arbeitet in einem unsortierten Mix von Lebendigkeit als freier Schriftsteller (Lyrik, Prosa, Theater, Kinderliteratur und Nature Writing) und Landschaftspfleger auf eigenem kleinen Hof. Er erhielt etliche Auszeichnungen.

Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr und findet in der WeinLese Gerlachsheim (Lindenstrasse 28) statt. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf bei Moritz und Lux in Lauda und in Bad Mergentheim und an der Abendkasse (Anmeldung). Veranstalter des Abends sind die Buchhandlung Moritz und Lux in Lauda und die WeinLese Gerlachseheim.