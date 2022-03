Lehren ziehen aus der Ukraine-Krise

Main-Tauber-Kreis. Der Vorstand der Senioren-Union Main-Tauber hat in seiner März-Vorstandssitzung eine Diskussion über die Ukrainesituation durch den Putin-Krieg geführt und Lehren daraus geschlossen. Blauäugigkeiten der letzten Jahre nach dem Zerfall der Sowjetunion müssten vermieden werden. Die Friedenseuphorie der westlichen Welt sei in der Folge kontraproduktiv gewesen. Die Entscheidung der Ampelkoalition, den Verteidigungsetat anzuheben und 100 Milliarden Euro für die bessere Ausrüstung der Bundeswehr bereitzustellen, sei angemessen und die Garantie, Fehler der letzten Jahrzehnte zu beheben.

Abhängigkeiten in Fragen der Energie und anderen lebenswichtigen Erzeugnissen müssten, auch wenn sie mehr kosteten, ausgeschlossen werden.

Aufklärung ist wichtig

Die schulische Bildung müsse auch Ungereimtheiten bei Staaten, die nicht demokratisch geführt werden, ansprechen. Diktatoren dürften nicht vertraut werden. Aufklärung über autoritäre Staaten sei wichtig, so der Kreisverband. Völker müssten die Möglichkeit haben, selbst zu entscheiden, mit wem sie sich verbünden wollen. Das Selbstbestimmungsrecht dürfe nicht angetastet werden. Putin hätte vermutlich einen Angriffskrieg gegen einen Staat der Nato unterlassen.

Reservisten wären von Vorteil

Die Aktivierung der allgemeinen Wehrpflicht im Einklang mit der Einführung eines Pflichtdienstes für alle jungen Staatsbürger sei geboten. Nicht nur die Armee, sondern auch DRK, Feuerwehr oder THW bräuchten Reservisten. Ziel müssen sein, Militär und Zivilschutz zu stärken. Ein allgemeines Pflichtjahr erhöhe die Bereitschaft, dem Staat Unterstützung zu geben.

„Frage nicht, was der Staat für Dich tut, sondern engagiere Dich für die Allgemeinheit!“: Probleme müssten rechtzeitig erkannt werden, um entsprechend gegensteuern zu können. Hier sei die Diplomatie gefordert. Allen aus der Senioren-Union war wichtig, die Ukraine in ihrem tapferen Kampf gegen die Aggression zu unterstützen und schon jetzt an die Folgeschäden zu denken und Hilfe zu ermöglichen. Eine gewaltige Aufgabe, bei der jeder Bürger mithelfen müsse. su