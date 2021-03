Gerlachsheim. Ein bewusst liegengebliebener Baum erfüllt eine nützliche Funktion, denn Totholz ist ein wichtiger Lebens- und Rückzugsraum für Insekten. In einem Baumstamm tummeln sich zahlreiche verschiedene Käfer- und Wildbienenarten. Auch andere Tiere profitieren vom Totholz und nutzen es als Schutz, Nistmöglichkeit und Nahrungsquelle in einem – so wie hier in Gerlachsheim an der Grünbachbrücke oder auch in anderen Stadtteilen. Vor Ort angebrachte Tafeln informieren über diesen kleinen, aber wirkungsvollen Beitrag zum Natur- und Umweltschutz. Bild: Stadt