Laufen für den guten Zweck

Lauda. Der ETSV Lauda, Abteilung Leichtathletik, veranstaltete in Kooperation mit dem Sportkreis und der Sportjugend Tauberbischofsheim den neunten Werner-Tolle Stundenlauf im Stadion in Lauda.

Werner Tolle dankte in einer kleinen Ansprache allen Initiatoren, Verantwortlichen, Helfern und sämtlichen SportlerInnen zum Gelingen und der Durchführung dieser traditionellen, leichtathletischen Veranstaltung. Ebenso betonte das Ehrenmitglied des ETSV Lauda, dass der Wettergott es gut mit allen Beteiligten meinte und so blieb der prognostizierte Regen fern.

Das Laufevent, welches dem Ehrenmitglied und Marathonläufer Werner Tolle gewidmet ist, hat zum Ziel, dass die teilnehmenden Läufer versuchen innerhalb einer Stunde möglichst viele Stadionrunden zurückzulegen.

Der offizielle Wettbewerb, bei dem auch internationale Meisterschaften durchgeführt werden, lässt vermuten, dass es sich hier um eine relativ monotone Sportveranstaltung handelt. Doch weit gefehlt. Alle Teilnehmer waren sich einig, dass die Zeit wie im Flug verging. Durch ein ausgeklügeltes Regelwerk behinderten sich die Läufer gegenseitig nicht und es war ein ständiges Hallo der überrundeten- und überrundenden Läufer zu hören. Im Anschluss fand nach einem Imbiss, bei dem sich die Sportler austauschen konnten, die Siegerehrung mit Urkundenübergabe statt.

Ebenfalls stand der Lauf ganz im Zeichen des Ukraine Krieges und des sozialen Miteinanders. Auch der Vorsitzende der Taubertäler Hilfsgemeinschaft, Jürgen Schmitt, war bei diesem Event mit dabei. In Absprache mit den Organisatoren wurde vereinbart, dass sämtliche Startgelder an die Taubertäler Hilfsgemeinschaft übergeben werden. Jürgen Schmitt wird dann selbst entscheiden, für wen in welchem Bereich, der Spendenbetrag am sinnvollsten und notwendigsten für die Ukraine Hilfe eingesetzt wird.

Folgende Ergebnisse wurden erreicht:

Benjamin Kost: 14 403 Meter, Jürgen Sack: 14 259 Meter, Steffen Michelbach: 14 136 Meter, Rolf Kaufmann: 12 849 Meter, Klaus Gerner: 12 114 Meter, Maria Spinner: 11 980 Meter, Günter Erhardt: 11 850 Meter, Wendelin Bopp: 11 739 Meter, Stefanie Kölpin: 11 735 Meter, Matthias Götzelmann: 11 512 Meter, Michael Geidl: 11 330 Meter, Tabea Schwarz: 10 875 Meter, Felix Abel: 10 813 Meter, Elmar Schömig: 10 458 Meter, Nicole Suarsana: 10 276 Meter, Angelika Tolle-Rennebarth: 9900 Meter, Gitta Kugler: 9813 Meter, Julien Bethäußer: 9612 Meter, Waldemar Damm: 9376 Meter, Daniela Rüdel: 9367 Meter, Alois Nusko: 9292 Meter, Martina Schwarz: 9226 Meter, Baran Kaya: 8869 Meter, Simon Lukas: 8819 Meter, Celina Siebert: 8819, Josua Lausecker: 8771 Meter, Thorsten Schmeiser: 8741 Meter, Renate Spönlein: 8118 Meter, Marion Götzelmann: 7859 Meter