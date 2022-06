Dass die Resonanz der Besucher beim Weinfest in Lauda vom 17. bis 19. Juni wieder so groß wie vor der Pandemie sein wird, hoffen die Organisatoren um Marktmeister Jan Raddatz und Bürgermeister Dr. Lukas Braun. Dann soll sich die Altstadt in eine große Weinlaube verwandeln.

© Peter D. Wagner