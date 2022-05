Laudaer Maimarkt lockte viele Besucher

Lauda. Strahlender Sonnenschein und perfektes Maimarkt-Wetter lockten am Sonntag zahlreiche Besucher in die Innenstadt von Lauda. Nach der langen Corona-Pause wurde die Möglichkeit zum Bummeln gerne genutzt. Luden rund um das Rathaus der Flohmarkt und Krämermarkt zum Stöbern ein, hatten in der Josef-Schmitt-Straße und der Rathausstraße die Geschäfte geöffnet. Vereine und Organisationen, wie VdK, DLRG, Tageselternverein oder Tafelladen stellten sich vor, das Mehrgenerationenhaus war nicht nur wegen der Pflanzentauschbörse ein beliebter Anlaufpunkt. Beim Kunstkreis durfte man selbst aktiv werden. „Sehr zufrieden“ mit der Resonanz zeigten sich Marktmeister Jan Raddatz und Sabine Dattenberg vom Gewerbeverein. „Der Maimarkt mit Kunst und Kultur zieht die Leute an. Das tolle Wetter tat sein übriges dazu“, freuten sich beide. dib

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1