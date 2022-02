Laudaer Initiative „Hey Alter!”: Rund 200 Desktops und Notebooks gesammelt

Lauda-Königshofen. Eine hervorragende Zwischenbilanz kann das ehrenamtliche Projekt „Hey, Alter!“ zum Sammeln gebrauchter Computer nach einjährigem Bestehen vermelden. Der Bürgertreff Mehrgenerationenhaus stellt hierfür die Räumlichkeiten zur Verfügung und lädt auch zur Computersprechstunde ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Hey, Alter!“ lautet der Titel einer Initiative zum Sammeln von Computern, die zwar noch funktionsfähig sind, jedoch nicht mehr gebraucht werden. Verankert ist sie im Mehrgenerationenhaus. „In vielen Haushalten, Büros oder Unternehmen befinden sich Desktops, Notebooks und Tablets, die einerseits abgeschrieben, aussortiert oder weggestellt und durch neue Geräte ersetzt wurden sowie andererseits noch intakt und einsatzbereit sind“, konstatiert der berufsmäßige Systemadministrator und PC-Experte Stefan Heidrich aus Lauda.

Immer informiert sein Die wichtigsten News des Tages FN Mittags Newsletter - Jetzt anmelden! Mehr erfahren

Ziel der von ihm im Januar 2021 initiierten „Hey, Alter!“ Regionalgruppe „Taubertal“ ist es, diese Geräte unter der Devise „Zusammenbringen, was zusammengehört“ an Kinder und Jugendliche weiterzugeben, die bislang keinen eigenen Rechner besitzen sowie daher nicht oder nur eingeschränkt an E-Learning oder Homeschooling teilnehmen konnten. Ursprünglich gestartet wurde die ehrenamtliche Initiative Anfang vergangenen Jahres in Braunschweig.

„Damals hat mein Sohn seinen gebrauchten Computer an ‘Hey Alter!’ gespendet – dadurch habe ich von dieser Initiative gehört und bin auf die Idee gekommen, selber eine Regionalgruppe zu gründen“, erzählt er. Seither hat sich die von ihm geleitete Regionalgruppe im Taubertal zu einem beeindruckenden Erfolgsmodell entwickelt und etabliert: Innerhalb dieses Jahres konnte Stefan Heidrich rund 200 Desktops oder Notebooks sammeln und an junge Menschen in der gesamten Umgebung abgeben. Hinzu kommen zahlreiche Geldspenden, mit denen Zubehör finanziert werden konnten. Alternativ wurden auch diese Ausstattungen mittels Sachspenden zur Verfügung gestellt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Beispielsweise erhielten jüngst Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsschule Lauda-Königshofen 35 PCs oder Notebooks inklusive Zubehör. Gespendet wurden diese Geräte und Zubehörteile im Wesentlichen von der Sparkasse Tauberfranken, der Medisystems Medizintechnik GmbH in Königshofen und der Kistner Metrologie Service GmbH in Unterschüpf.

Karolina Podlech, Leiterin des Bürgertreffs Mehrgenerationenhaus Lauda-Königshofen: „Wir können uns glücklich schätzen, dass es so ein rein ehrenamtliches und kostenloses wöchentliches Angebot für unsere Bürgerinnen und Bürger gibt. Herr Heidrich steht für alle Fragen rund um das Thema Computer zur Verfügung. Ihm ein herzliches Dankeschön dafür.“ Über die erfolgreiche Netzwerkarbeit berichtet sie: „Durch die Kooperation ist das Angebot für die Computersprechstunde entstanden und letztendlich das Digitalisierungsprojekt mit der Gemeinschaftsschule Lauda-Königshofen und der WMS Stiftung. Dadurch sehen wir, wie konstruktiv Netzwerkarbeit sein kann.“

„Wir haben im Vorfeld bei den Lehrkräften eine Vorabfrage durchgeführt, welche Schüler dringend computergestützte Medien zum Fernlernen benötigen, weil bei ihnen zuhause keine oder zu wenige Geräte sowie keine finanziellen Mittel für eine Anschaffung vorhanden sind“, berichteten Rektorin Natalie Eder und Konrektor Rainer Gsell bei der Übergabe der Computer. „So bekommen sowohl die Kinder der Grundschule als auch die Jugendlichen der Sekundarstufe optimale Arbeitsgrundlagen für Fernlernen sowie für Recherchen und Prüfungsvorbereitungen oder andere Aufgaben“, beteuerten sie.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Wesentliche Unterstützung erhält „Hey, Alter!“ im Taubertal durch die Stadt Lauda-Königshofen inklusive Bürgermeister Dr. Lukas Braun und dem städtischen Mehrgenerationenhaus (MGH). „Für uns ist diese Initiative eine sehr wertvolle Bereicherung, zumal sowohl digitale Bildung als auch ökologische Nachhaltigkeit zu den insgesamt acht Handlungsfeldern unserer Einrichtung zählen“, bekräftigt Podlech. Dort wurde zum einen Kapazität zum Lagern gespendeter Computer zur Verfügung gestellt. Zum zweiten können die Geräte von Heidrich und seinem Mitstreiter Wolfgang Schuster direkt vor Ort hergerichtet werden.

Es werden weiterhin Notebooks – optimalerweise inklusive Kamera und Mikrofon – sowie Computer –:am besten mit Tastatur, Maus und idealerweise Bildschirm – gesucht. „Wer keinen Computer abzugeben hat, aber unsere Initiative dennoch unterstützen möchte, kann dies auch mit einer Geldspende tun“, betont Stefan Heidrich.

Geldspenden sind auf das Konto des Taubertäler Hilfsgemeinschaft e.V. (IBAN: DE68 6735 2565 0000 0501 87, BIC: SOLADES1TBB bei der Sparkasse Tauberfranken) unter Angabe des Bestimmungszwecks („Hey Alter Taubertal“) möglich. Für eine Spendenbescheinigung wird gegebenenfalls die Angabe der Adresse erbeten.