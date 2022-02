Laudaer Fastnachter geben nicht auf

Lauda. Normalerweise würde an diesem Donnerstag Fremdensitzung in Lauda stattfinden, für viele eine Art Feiertag. Sie ist etwas Besonderes im Taubertal, die Donnerstagssitzung der Narrengesellschaft (NG) Strumpfkapp Ahoi Lauda, und weit über die Stadt hinaus bekannt. Bereits das zweite Jahr müssen die Strumpfkappen coronabedingt auf die Veranstaltung verzichten. Ein Grund einmal nachzuhören, wie die Narren das verkraften.

Es ist sehr frustrierend, klagt NG-Präsident Stefan Schulz. Das gelte nicht nur für die Narrengesellschaft, sondern für alle Beteiligten. Dabei denkt er an die Akteure, Besucher, die Grünsfelder Musikanten, welche die Sitzung normalerweise musikalisch umrahmen und an die Gerlachsheimer Musikanten, die für die Bewirtung sorgen.

Der Jubiläumsorden der Narrengesellschaft Strumpfkapp Ahoi Lauda. © NG Lauda

Schulz erklärt auch, warum die NG keine Online-Sitzung veranstaltet. So sei es äußert schwierig, das Programm bei überschaubaren Kosten auf die Bildschirme der Zuschauer zu bringen. Auch seien für die Akteure Auftritte ohne das Feedback des Publikums nicht sehr schön. Natürlich werde er aber versuchen, die Oberlaudaer Online-Sitzung zu „stürmen“, kündigt der Präsident an. Ob ihm das gelinge, könne man dann im Live-Stream sehen.

Was sonstige Fastnachtsveranstaltungen angehe, sehe es in Lauda wie auch im restlichen Taubertal leider sehr schlecht aus, erklärt der Präsident weiter. Doch habe sich diese Woche ein „Funken der Hoffnung“ ergeben. Denn die Narren seien in enger Kooperation mit der Stadt Lauda in die Planung für den Fastnachtssonntag eingestiegen. „Und es scheint, dass der Funke zünden wird“, macht Schulz neugierig, ohne mehr zu verraten.

Die Narren haben gleich drei besondere närrische Jubiläen, die sie trotz Corona nicht unbeachtet lassen wollen: So versucht die Strumpfkappenfänger-Gruppe der KJG Lauda seit 33 Jahren, die Strumpfkappen in der Fastnacht zu fangen. Ortsgendarm Werner Stephan eröffnet seit 33 Jahren mit seiner großen Schelle (Glocke) am Fastnachtssonntag die sogenannte „Fohne“ mit den Worten: „Ich und mein Bürgermeister geben bekannt . . .“ Auch die Schlothegschen, die vor 33 Jahren bei der Fremdensitzung von Gerda Bumm präsentiert wurden, reihen sich in die Jubelreihe freudig ein und sind aus der Laudemer Faschenacht nicht mehr wegzudenken.

Deshalb lassen die Narren es sich nehmen, den Jubiläumsorden 2022 zu präsentieren. Sobald es die Corona-Betstimmungen zulassen, soll dieser bei einem Ordensabend an die Mitglieder und Aktiven überreicht werden. Schließlich ist in den vergangenen zwei Jahren viel im Hintergrund geleistet worden, was zwar nicht zum Tragen gekommen sei, aber gewürdigt werden müsse.

So hoffen die Narren auf den Fastnachtssonntag, und wenn man dann am Aschermittwoch die kleine Fastnacht verbrennt, auf die Kampagne 2022/2023. In der soll dann auch das im zweiten Jahr amtierende Prinzenpaar Conny I. und Torsten I. der Staffelstab übergeben werden. ng

