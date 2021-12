Lauda: Südfleisch-Areal weicht Einkaufspark

Lauda. Der Eingang in die Stadt Lauda wird komplett umgekrempelt und soll in den nächsten Jahren ein ganz neues Gesicht erhalten. Dazu musste ein markantes Gebäude in der Tauberstraße weichen: Südfleisch.

Die Bagger und Baumaschinen haben in der Tauberstraße ganze Arbeit geleistet. Mit schwerem Gerät wurde im April damit begonnen, das Areal des ehemaligen Südfleisch-Zerlegebetriebs platt zu machen und die unterschiedlichen Gebäude abzureißen. Nach dem Abbruch wurde das Gelände höhengleich angeglichen, um die künftige Bebauung zu ermöglichen.

Entstehen soll dort ein „Einkaufspark Tauberbrücke“, wie Investor Allobjekt den geplanten Neubau von mehreren Märkten bezeichnet. Im nächsten Frühjahr soll der Spatenstich für das Projekt erfolgen. Auf der 7300 Quadratmeter großen Fläche des früheren Fleischzerlegebetriebs soll die Aufenthaltsqualität im Vordergrund stehen. Damit werden das Gelände grundsätzlich aufgewertet und der Einzelhandelsstandort Lauda gestärkt.

Geplant sind der Neubau eines Lebensmitteldiscounters. Daneben sind verschiedene Fachmärkte vorgesehen, wie ein Schuhgeschäft und ein Bekleidungsmarkt. Direkt am Kreisel will die Volksbank eine Filiale einrichten, in der auch Bankgeschäfte möglich sind. Zudem soll ein gastronomisches Angebot einen Anreiz zum Verweilen bieten.

Konzept befürwortet

Bürgermeister Dr. Lukas Braun und die Gemeinderäte befürworteten das neue Konzept. „Es wird einen guten Mix geben, der die Frequenz in der Tauberstraße steigern kann“, gab sich der Rathauschef bei der Vorstellung des Projekts im Gemeinderat überzeugt. Es entstehe dadurch etwas Besseres und Attraktives als vorher, waren sich die Bürgervertreter einig.

Damit kann man wohl endgültig einen Schlussstrich ziehen unter eine für die Stadt nicht immer rühmliche Angelegenheit. Die Kommune hatte das Vorkaufsrecht für das Areal geltend gemacht, was einen jahrelangen Rechtsstreit nach sich gezogen hat. Die Firma Taubertaler Fleisch und Wurst war in mehreren Instanzen unterlegen und zog im Januar aus den Gebäuden aus. Damit war der Weg zum Abriß frei.

Gleichzeitig kann sich auch das „Tauber Center“ vergrößern. Der Gemeinderat hatte grünes Licht gegeben.