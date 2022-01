Lauda: Otto Heindrich Just war ein Pionier der Medizingeschichte

Lauda. Alle Pionierleistungen und Verdienste von Otto Heinrich Just aufzulisten, würde jeden Rahmen sprengen; hier eine „Kurzfassung“: Nach Schulausbildung in Lauda und Tauberbischofsheim 1941 Abitur und Auszeichnung mit dem Scheffelpreis, direkt danach bereits zum Militärdienst eingezogen begann Just als Angehöriger der Luftwaffenärztlichen Akademie 1942 an der Universität Berlin das Medizinstudium, wechselte nach einem Jahr an die Universität Würzburg und wurde 1944 zum Fronteinsatz eingezogen. Im selben Jahr geriet er in Frankreich in amerikanische Kriegsgefangenschaft und hatte – wie er im Lebenslauf seiner Dissertation vermerkte – „Gelegenheit, in einem erweiterten Krankenrevier mich praktisch zu betätigen“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Studium in Würzburg

Sein danach folgendes Studium schloss er 1949 mit Staatsexamen und Promotion in Würzburg ab. Im gleichen Jahr promovierte er mit der Arbeit „Anwendung und Erfolg der Bluttransfusion an der Medizinischen Universitätsklinik zu Würzburg“ zum Doktor der Medizin.

Ein ganz wesentliches Kapitel seiner ärztlichen Vita nimmt alleine die Anästhesie ein. Bereits als junger Assistenzarzt in Heidelberg baute er gemeinsam mit einigen anderen „Mitstreitern“ die erste so genannte Narkosestaffel auf. Am neu gegründeten Klinikum der Freien Universität Berlin, wohin Dr. Just nur wenig später wechselte, entstand unter seiner Leitung die erste Anästhesieabteilung.

Noch keine zehn Jahre waren seit seiner Promotion vergangen, als Dr. Just ein neues Kapitel aufschlug – im Februar des Jahres 1956 bestätigte das Deutsche Patentamt per Urkunde ein Patent mit der Bezeichnung „Einrichtung zur elektrischen Beeinflussung der Herztätigkeit des menschlichen Körpers“ – der „Prototyp“ für die Entwicklung von Defibrillator und Herzschrittmacher war geboren und damit die Tür für eine geradezu rasante Entwicklung in der Medizintechnik aufgestoßen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Immer informiert sein Die wichtigsten News des Tages FN Mittags Newsletter - Jetzt anmelden! Mehr erfahren

Praxisorientierte Forschung

Mit einer großen experimentellen Untersuchung über die elektrischen Wiederbelebungsverfahren des Herzens erwarb er die akademische Lehrbefugnis an der Freien Universität Berlin. Zeitsprung: Das persönliche Exemplar dieses ersten Schrittmachers wurde übrigens dem Bonner anästhesiehistorischen Museum zu seiner Eröffnung im Jahre 2000 von Otto Just selbst überreicht.

1962 kehrte er nach Heidelberg zurück, wurde dort für kurze Zeit zum außerordentlichen Professor ernannt und im September 1963 auf den neu geschaffenen Lehrstuhl für Anästhesiologie berufen. Die sich aus der täglichen klinischen Tätigkeit ergebenden Fragestellungen mündeten konsequenterweise in praxisorientierte Forschung. Bahnbrechendes leistete Professor Just auch in der Wärme- und Kältetechnik – ob künstliche Unterkühlung zur Verminderung des Sauerstoffbedarfs im Organismus während einer Operation – oder Wärmematte, diese gegen die Unterkühlung bei stundenlangen Operationen; sein Erfindergeist fand Hilfe für jede Situation.

Eine weitere seiner Erfindungen wurde zum Segen vieler Patienten; die „Braunüle“ (eine Stahlnadel mit Plastiküberzug) kann auch beim Wechseln der Stahlnadel über längere Zeit in der Vene des Patienten verbleiben und ermöglicht damit beispielsweise Infusionen und künstliche Ernährung, ohne den Patienten mit immer neuen Einstichen zu belasten. Als Beispiel seiner stets praxisorientierten Denkweise ist auch die Entwicklung der „Braunüle“ anzusehen, deren Herstellung 1962 die Firma B. Braun in Melsungen übernommen hat.

Professor Just gehört zu den Gründungsmitgliedern der DGAI (Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin). Er war von 1959 bis 1962 der vierte Präsident dieser noch jungen Fachgesellschaft. Die DGAI würdigte seine Verdienste 1990 mit der Anästhesie-Ehrennadel, nahm ihn 1995 in den Kreis der Ehrenmitglieder auf und ehrte ihn anlässlich ihres 50-Jahr- Jubiläums mit der Heinrich-Braun-Medaille für sein Lebenswerk.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Mit Bundesverdienstkreuz geehrt

Eine weitere große Ehrung erfuhr Professor Just am 12. Juli 2002 anlässlich seines 80. Geburtstages mit der Verleihung des Verdienstkreuzes am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Rektor Professor Dr. Peter Hommelhoff von der Universität Heidelberg würdigte bei dieser Ehrung den ehemaligen Ärztlichen Direktor der Chirurgischen Universitätsklinik Heidelberg für sein langjähriges erfolgreiches Wirken. „Professor Dr. Otto H. Just hat sich mit großem persönlichen Einsatz und unter Zurückstellung von eigenen Interessen durch seine Tätigkeit in Forschung und Lehre, die Entwicklung bedeutender medizinischer Geräte sowie die Verbreitung von wissenschaftlichen Erkenntnissen in vorbildlicher Weise für den Fortschritt der Medizin eingesetzt“. Entscheidend, so hob Professor Hommelhoff hervor, habe er zum heutigen hohen Niveau der Fachdisziplin der Anästhesiologie in Deutschland beigetragen und durch seine Arbeit Bedeutendes für das Allgemeinwohl geleistet. Unter seiner Leitung wurde in Heidelberg ein für ganz Deutschland beispielgebendes Notarztsystem aufgebaut.

Hier sei noch vermerkt, dass die Bürgerstiftung Lauda sich zur Aufgabe gemacht hat, mit Justs bahnbrechender Erfindung des Defibrillators Lauda einschließlich aller Ortsteile zu versorgen.

In den Jahrzehnten seines ausgedehnten Wirkens hat er nie die Verbindung zu seiner Heimatgemeinde verloren. Dem Heimat- und Kulturverein Lauda (HKV) blieb er als förderndes Mitglied bis zu seinem Tod im April 2012 verbunden.

Seine letzte Ruhestätte fand er auf dem Bergfriedhof seiner Heimatstadt Lauda. irg