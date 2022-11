Lauda-Königshofen: Von der Ersatzbank zur „Kuschelnacht“

Lauda-Königshofen. Wenn große Namen der deutschen Fußball-Historie aufeinandertreffen, ist die Wiedersehensfreude riesengroß – und es gibt zwangsläufig viel zu erzählen. Die Besucher in der Laudaer Stadthalle jedenfalls erlebten einen kurzweiligen und unterhaltsamen Abend.

Jörg Dahlmann ließ zum Beispiel durchblicken, dass er sich ein Comeback als Reporter durchaus vorstellen könne – wenn denn die komplette Führung seines ehemaligen Arbeitgebers Sky komplett ausgetauscht worden sei. Mit Schauspielerin Sophia Thomalla, schlussendlich die Ursache dafür, dass er von dem Bezahlsender vor die Tür gesetzt worden war, verbinde ihn ein „gutes Verhältnis“. Sie habe die Aussage, wonach man sich für eine „Kuschelnacht“ mit ihr auf die Ersatzbank setzen könne, „als Kompliment aufgefasst“, betonte Dahlmann. Er sei jedenfalls mit sich im Reinen, blicke auf eine schöne und wertvolle Sportjournalistenzeit zurück – und freue sich sportlich auf die WM.

Aufgelesen Der Abend, durchgeführt vom ETSV Lauda, der Taubertäler Hilfsgemeinschaft und der Stadt Lauda-Königshofen, erbrachte die stolze Summe von 6812 Euro für Tafelläden und Flüchtlingsarbeit. Dass ehrenamtliches Engagement ganz hoch im Kurs steht, bewies dabei die ETSV-Handballabteilung um ihren Frontmann Elia Götzelmann, die mehr als ein Dutzend Helfer aufgeboten hatte, die zum Gelingen des Abends beitrugen. Moderator Peter Herm entlockte den Gästen manch Anekdote, die bei den Besuchern ein Schmunzeln auslöste. Jörg Dahlmann ist ein Typ, mit dem sehr gut auszukommen ist. Wer es sich mit ihm verscherze, müsse schon sehr weit gehen. Über das Verhalten von Sky bezüglich seiner Ausbootung sei er schon sehr enttäuscht gewesen. Die Vorkommnisse habe er aber in seinem Buch „Immer geradeheraus“ aufgearbeitet – und deswegen sei der Blick jetzt wieder nach vorn gerichtet. Denn die Arbeit und die Ideen gingen ihm nicht aus, ließ der 63-Jährige durchblicken. Kumpel „Rollo“ Fuhrmann, gebürtiger Auricher und Wahl-Hamburger, denkt (noch) nicht daran, sich komplett aufs Altenteil zurückzuziehen. Auch er ist unter die Autoren gegangen. Sein Leben hat er unter dem Titel „Der Kanzler, Otto, Oma und ich“ zusammengefasst. Ein Video ist abrufbar unter www.fnweb.de im Bereich „Videos“ und im FN-Youtube-Kanal. ktm

Sein Freund und Kollege „Rollo“ Fuhrmann (der Verantwortliche dafür, dass Schalke 04 2001 zum 4-Minuten-Meister mutierte) ließ das Publikum wissen, dass er über mehrere Umwege im Sportjournalismus gelandet sei und 1966 im Keller einer Jugendherberge in Aurich die erste Diskothek realisiert habe – und ein gewisser Otto Waalkes habe das Innere mit Wandmalereien verschönert. Darüber hinaus sei er mal richtig überrascht worden, als es bei ihm daheim an der Haustüre geklingelt habe – und mehrere Pakete mit Bratwürstchen von Uli Hoeneß abgegeben worden seien. „Das waren so viele, da habe ich einige davon der Hamburger Tafel spendiert“, erzählte Fuhrmann. „Als der Uli dann angerufen hat, um sich zu erkundigen, sagte ich ihm, dass sie angekommen seien, nicht aber, dass ich einen Großteil weitergegeben habe . . .“

Lothar Sippel, indes wäre nach seiner aktiven Laufbahn, die ihn unter anderem zu Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund geführt hatte, gerne ins Trainergeschäft eingestiegen – „als Assistent von Bernd Schuster“. Diese spannende Konstellation hätte es zu etwas bringen können – wenn man ihr eine echte Chance gegeben hätte. 2012 sei man mit dem VfL Wolfsburg bei den Verhandlungen bereits sehr weit gewesen, doch kurz vor Überschreiten der Ziellinie sei das Projekt ins Wasser gefallen. „Da hat der Berater wohl zu viel verlangt“ – und Dieter Hecking hatte übernommen. Auch bei der Frankfurter Eintracht sei später der Weg nicht geebnet worden. Deswegen habe er sich anders orientiert – und dies durchaus nicht bereut.

Sein früherer Frankfurter Teamkollege Heinz Gründel sieht die heutige Entwicklung im Profifußball recht kritisch, ebenso die Vergabe der WM nach Katar – wie übrigens der Großteil der restlichen Gäste auch. Früher sei vieles besser gewesen, erinnert sich der vierfache Nationalspieler – und bedauert, dass es wirkliche Straßenkicker kaum noch gebe. Denn ein solcher sei er gewesen, er, der Stufe für Stufe nach oben geklettert sei. Als Kind sei er mit seinem Vater, einem Obsthändler, in Berlin von Wochenmarkt zu Wochenmarkt getuckert. „Der Fußball war aber immer meine Leidenschaft – bis ich bei Hertha BSC eine Chance bekam.“ Dem Vater sei Dank, denn er habe ihn „entdeckt“.

Thomas von Heesen, treue Seele und ehemaliger Kapitän des Hamburger SV, blickt noch heute voller Stolz auf seine erfolgreiche Zeit bei den Elbstädtern zurück – mit Klasseleuten wie Horst Hrubesch oder Manni Kaltz an seiner Seite. Große Stücke hält er bis in die Gegenwart vom nach außen kauzig anmutenden Trainer Ernst Happel. „Doch er war überhaupt nicht so – nur ab und an zu ihn nervenden Medienvertretern. Von ihm habe ich sehr viel gelernt.“ Und auch seine Zeit als Sportdirektor bei Arminia Bielefeld möchte er nicht missen – und zeigt auf Uwe Rapolder. „Mit ihm hatte ich eine Topzeit – ein Supertrainer. Wir hatten die gleichen Ideen.“ Mit ihm könne er sich solch eine Zusammenarbeit durchaus „noch einmal vorstellen“ – meinte Thomas von Heesen mit einem Augenzwinkern.

Besagter Uwe Rapolder kann sich ein Grinsen nicht verkneifen bei dem Gedanken von Thomas von Heesen, nochmals gemeinsame Sache zu machen – ein Leuchten in seinen Augen ist erkennbar. Er, der „Architekt des Konzeptfußballs“, sei 35 Jahre im Profigeschäft aktiv wesen – und habe diese Zeit genossen. Inzwischen fühle er sich an der Basis als Zuschauer – sein Bruder trainiert Bezirksligist Brackenheim – wohl, kümmere sich um Familie und Freunde, lebe viel bewusster und „macht sich seine Gedanken über die Gesellschaft“. Das anstehende Weltchampionat beäugt die „graue Eminenz“ des Fußballs auch kritisch und wünscht sich mehr Klarheit beim VAR. „Dadurch könnte die Autorität des Schiedsrichters unterlaufen werden, die Entschdeidungshoheit darf nicht in der Befugnis des ,Kellers’ liegen“, so Rapolder.

Als „Kämpfer par excellence“ zeigt sich der „Ex-Clubberer“ Dieter Eckstein. Krebserkrankung und zwei Herzinfarkte seien nur ein paar jener Nackenschläge, die er im Laufe und nach seiner Karriere einstecken musste. Der siebenfache Nationalspieler, der nach drei Jahrzehnten in Lauda seinen alten Kumpel Heinz Gründel sichtlich erfreut wieder traf, geht inzwischen sehr offen mit seinem Erlebten um – und will andere ermutigen. Frühzeitig habe auch er erkannt, wo seine Stärken liegen – auf dem Fußballplatz „Ich bin als Kind nicht so oft in der Schule gewesen“, bekannte er schmunzelnd. „Ich bin da viel lieber und öfter auf den Bolzplatz gegangen“ – mit Erfolg. Denn hinter Heinz Strehl avancierte „Eckes“ zum zweit erfolgreichsten Goalgetter in der Historie des 1. FCN.

Ein paar Spiele mehr im Oberhaus absolviert hat der Schwabe Knut Kircher – es waren 244 für die neutrale Zunft. „Der VAR ist den Fußball gerechter gemacht“, bricht der ehemalige Fifa-Referee eine Lanze für den „Keller“, der übrigens gar keiner sei. Wenn der Video-Assistent „richtig eingesetzt wird“, sei er eine große Hilfe, ohne dabei die Autorität des Schiedsrichters zu untergraben. Der Rottenburger hob „die vielen Graubereiche“ hervor, die der Fußball biete. In Sachen Abseits erhoffe er sich künftig eine klarere Linie, wenn die elektronische Abseitserkennung bei der WM mit Erfolg zum Einsatz komme.

Auch Rolf Dohmen – der gebürtige Rheinländer hatte seine Glanzzeiten beim KSC – absolvierte mehr als 300 Partien in den Bundesligen – als eine Art „Berti Vogts im Kleinen“, meint der 70-Jährige lachend. „Unter einem Trainer Uwe Rapolder hätte ich sicher nicht gespielt.“ Nach seiner Laufbahn habe er alle Facetten des Fußballs erlebt und auch nach seinem beruflichen Ausflug zu einem Sportartikelhersteller im Management erfolgreich gearbeitet. Er sei keiner, für den eine Hürde ein unüberwindbares Hindernis darstelle. „Wenn man ein Ziel vor Augen hat, kann man dies auch erreichen. Man muss sich etwas vornehmen und auch was daraus machen“, so sein Tipp.