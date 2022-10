Lauda-Königshofen: SVK-Vereinshymnen-CD für Jörg Dahlmann

Lauda-Königshofen. Seit kurzer Zeit verfügt der SV Königshofen über eine eigene Vereinshymne – unter tatkräftiger Mithilfe von Fußball-Reporter-Legende Jörg Dahlmann. Im Rahmen des Benefizabends am 3. November in Lauda wird ihm das gute Stück nun überreicht.

Wer Jörg Dahlmann kennt, der weiß, dass er zu dem steht, was er sagt. Und wenn seine tatkräftige Unterstützung angefragt wird, schlägt der gebürtige Ruhrpottler solche Bitten eigentlich kaum aus – wie im Falle der Vereinshymne des SV Königshofen.

Seit Kurzem verfügt der SV Königshofen über eine eigene Vereinshymne, an der Jörg Dahlmann aktiv mitgewirkt hat. EIne CD wird ihm am 3. November überreicht. © SVK

Der sportliche Leiter der Messestädter, Martin Michelbach, hatte bei der Realisierung des Projekts die spontane Idee, bei der Reporterlegende mal anzufragen, ob es denn die Bereitschaft gebe, eine Fußballszene in dem mehr als dreiminütigen Videobeitrag mit einer Profireportage zu unterlegen. Nur wenige Stunden nachdem die Mail mit der Anfrage rausgeschickt worden war, so Michelbach, sei das mehr als gelungene Resultat von Jörg Dahlmann bereits in der Messestadt eingegangen. Und so kann sich der SVK damit schmücken, die neue Vereinshymne qualitativ deutlich aufgewertet zu haben.

Bislang kannten sich die SVK-Verantwortlichen und der bei vielen Fußballfans wie ein „bunter Hund“ bekannte Jörg Dahlmann nur digital. Doch jetzt bietet sich die einmalige Gelegenheit, am Donnerstag, 3. November, um 19.30 Uhr im Rahmen des Benefizabends für die Tafelläden und die Asylkreise Lauda-Königshofen, Bad Mergentheim und Tauberbischofsheim in der Stadthalle Lauda das fertige Produkt mit der Vereinshymne dem prominenten Unterstützer höchstpersönlich zu überreichen. Für Martin Michelbach steht außer Frage, diese Chance beim Schopf zu packen und – im Beisein hoffentlich zahlreicher Mitglieder aus der SVK-Familie – Jörg Dahlmann danke zu sagen.

Der 63-Jährige, viele Jahre in den Sportredaktionen von Sky, ZDF, Sport 1 und anderen Sendern erfolgreich tätig, wird an diesem Abend seine Biografie „Immer geradeheraus“ vorstellen – durchaus lesenswert und für die gute Sache. Mit ihm kommen große Namen aus der deutschen Fußball-Historie ins Taubertal, die viele kennen und schätzen – ebenfalls für die gute Sache. Mit dabei sind Thomas von Heesen (HSV), Lothar Sippel (Borussia Dortmund/ Eintracht Frankfurt), Dieter Eckstein (1. FC Nürnberg/Eintracht Frankfurt), Heinz Gründel (HSV/Eintracht Frankfurt),Rolf Dohmen (KSC)– und Dieter Müller, Vereinsikone des 1. FC Köln. Nicht zu vergessen Knut Kircher, einer der profiliertesten deutschen Erstliga-Referees. Und dann hat sich noch ein Überraschungsgast angekündigt, der als „Hauptverantwortlicher“ eines Ereignisses in der Fußball-Bundesliga gilt, das Millionen Fans seinerzeit emotional mitgenommen hat und über das bis in die Gegenwart bisweilen heiß diskutiert wird. Dies Zeitgenosse hat sich dadurch in den Analen verewigt und landauf, landab Berühmtheit erlangt.

Was bringt der Benefizabend in der hoffentlich gut gefüllten Laudaer Stadthalle, der vom ETSV Lauda, der Stadtverwaltung und der Taubertäler Hilfsgemeinschaft durchgeführt wird? Nach der Vorstellung von Jörg Dahlmanns authentischer Biografie, in der er mit seinem ehemaligen Arbeitgeber Sky hart ins Gericht geht, gibt es viel zu erzählen – in Richtung WM, zum Thema Referees. Darüber hinaus haben die prominenten Gäste viele Schmankerl auf Lager – es wird bisweilen auch sehr emotional. Es werden Gutscheine für die gute Sache verlost – jeder Euro kommt an. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, für die musikalische Unterhaltung sorgen die Heckfelder Musikanten.