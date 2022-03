Lauda-Königshofen: Streuobst-Paten für gelebten Umweltschutz

Lauda-Königshofen. Wer als Streuobst-Pate mithilft, sich um den Baumschnitt und die ökologische Wiesenpflege einer Streuobstwiese zu kümmern, trägt nicht nur dazu bei, einen der wertvollsten Lebensräume für Tier und Pflanzenarten zu sichern. Ein Streuobst-Pate darf dann im Spätsommer, im wahrsten Sinne des Wortes, die Früchte seiner Arbeit selbst ernten und verwerten.

Gegenüber dem Königshöfer Erlebnisspielplatz an der Tauber und in unmittelbarer Nähe zum Radweg „Liebliches Taubertal – der Klassiker“ befindet sich die Streuobstwiese „Hirtenwiese“, eine 1,65 Hektar große Fläche mit über 50 Obstbäumen in bester Sonnenlage. Bei der Stadt ist man sich bewusst, dass eine Streuobstwiese bei richtiger Pflege zu einem der artenreichsten Biotope überhaupt und zu einem wichtigen Bestandteil für den Erhalt biologischer Vielfalt wird.

Auf einer Streuobstwiese leben bis zu 5000 Tier- und Pflanzenarten. Bienen, Hummeln, Wespen, Schmetterlinge und Käfer bilden dabei den größten Teil der dort lebenden Tierarten. Durch die verschiedenen Altersklassen der Obstbäume ist ein hoher Totholzanteil gegeben, der durch seine Höhlen einer Vielzahl von Vogelarten und Säugetieren Unterschlupf bietet. Charakteristische Tiere einer Streuobstwiese sind unter anderem der Steinkauz, Gartenschläfer, Fledermäuse sowie der Wiedehopf, der Grünspecht oder Wendehals und Gartenrotschwanz. Fast alle dieser Tiere sind stark gefährdet oder sogar vom Aussterben bedroht.

Durch das Mitwirken der Streuobst-Paten kann dieses wertvolle Habitat ein Schutz-, Futter- und Aufzuchtort für die heimische Tierwelt sein. Davon abgesehen sind die Obstbäume natürliche Schattenspender, Windfang und Frischluftproduzenten.

Heute gibt es etwa 20 Prozent weniger Streuobstwiesen als noch vor 20 Jahren. Gründe hierfür sind sowohl fehlende Bewirtschaftung als auch Flächenversiegelungen sowie starke Rodungsphasen in den 60er bis 70er Jahren. Ohne Streuobst-Paten können diese von Menschenhand geschaffenen Flächen weder entstehen, noch dauerhaft erhalten bleiben. Sie würden in nur kurzer Zeit verbuschen, überaltern, stark an Struktur und Lebensraumqualität verlieren oder im schlimmsten Fall sogar absterben. Eine regelmäßige Mahd, die in der Regel zweimal pro Jahr stattfindet, sorgt bei der Wiese für eine gesunde Mischung aus Gräsern und Kräutern.

Der regelmäßige Baumschnitt wiederum fördert wesentlich das Wachstum, den Aufbau eines stabilen Kronengerüsts sowie die Entwicklung voluminöser, lichtdurchfluteter und gut erntbarer Baumkronen. Obstbäume haben eine Lebenserwartung von 50 bis 100 Jahren. Die Ertragsphase beginnt in der Regel zwischen dem siebten und zwölften Standjahr und erzielt ihren Höhepunkt nicht selten erst in einem Baumalter von 30 bis 50 Jahren.

Mit der Aktion „Streuobst-Paten gesucht“ möchte die Stadt die Bürger animieren, sich für gelebten Umweltschutz einzusetzen. Wer mitten im Grünen und an der frischen Luft die Patenschaft für ein Stück Natur übernehmen möchte, kann jederzeit auf die Stadtverwaltung zukommen, die immer mit Rat und Tat zur Seite steht. Initiiert durch den Verein Tauberländer Bio-Streuobstwiesen, vertreten durch Irmtraud und Henry Mühlbauer, werden zudem in regelmäßigen Abständen Obstbaum-Schnittkurse und Pflanzkurse angeboten. Ferner freuen sich die Mitwirkenden immer, wenn sie ihr Wissen über heimische Obstsorten, biologische Erzeugung und Kräuterkunde weitergeben können. Wer einmal einen selbstgepressten Apfelsaft gekostet hat, wird seinen Geschmack nicht mehr missen wollen. Und sowohl die Pflanzen- als auch die Tierwelt sind den Streuobst-Paten für ihre Arbeit dankbar. Interessenten können sich mit der Stadt, E-Mail markus.hellinger@lauda-koenigshofen.de, Telefon 09343/5015601, in Verbindung setzen.

Kontakt Tauberländer Bio-Streuobstwiesen: Henry Mühlbauer, Faktoreigasse 3, Königheim, Telefon 09341/898493, www.tauberlaender.de svlk