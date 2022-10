Lauda-Königshofen schafft Unechte Teilortswahl ab

Lauda-Königshofen. Die Stadt Lauda-Königshofen schafft die Unechte Teilortswahl im Rahmen der Kommunalwahl ab. Das beschloss das Gremium nach einer sehr ausführlichen Diskussion bei der Sitzung am Montag mit den Stimmen von FBL, SPD/FB und Bürgermeister Dr. Lukas Braun. Ein Änderungsantrag der CDU für eine modifizierte Regelung der Unechten Teilortswahl mit neun Wohnbezirken fand keine Mehrheit. Im gleichen Zug sollen Gerlachsheim und Oberlauda künftig wie andere Stadtteile auch einen Ortschaftsrat erhalten. Das Thema wurde bei der Sitzung erstmals öffentlich debattiert. Kritik an der Vorgehensweise kam von der CDU, einigen Bürgern sowie einigen Ortsvorstehern, da die Sitzungen der Ortschaftsräte erst nach dem Grundsatzbeschluss des Gemeinderats stattfinden und damit nicht in die Beratungen einfließen können, hieß es.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1