Lauda-Königshofen: Mittlere Reife und Hauptschulabschluss an Gemeinschaftsschule abgelegt

Lauda-Königshofen. 186 Schultage sind seit der letzten Zeugnisübergabe an der Gemeinschaftsschule (GMS) vergangen – Tage, die wieder von Corona geprägt waren und dadurch den Jugendlichen einige Steine in den Weg legten: geschlossene Schule, Online-Unterricht, geteilte Klassen, Tests, Prüfung mit Maske. Und dennoch konnten wieder zahlreiche Schülerinnen und Schüler an der GMS erfolgreich ihren Haupt- oder Realschulabschluss ablegen. „Es ist schon etwas Besonderes, unter diesen Bedingungen erfolgreich eine Prüfung abgelegt zu haben“, betonten Schulleiterin Natalie Ederer und stellvertretender Schulleiter Dr. Rainer Gsell in ihren Glückwünschen gleichermaßen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bürgermeisterstellvertreter Siegfried Neumann hob hervor, dass die Schülerinnen und Schüler mit dem erfolgreichen Schulabschluss nun eine neue Stufe in ihrem Leben betreten. Er wünschte ihnen, dass sie sich angstfrei allem Neuen stellen können. Für den Förderverein der GMS Lauda überbrachte Elke Rappert die besten Wünsche.

Erfolgreich absolvierten die Lernpartnerinnen und Lernpartner nicht nur ihre Abschlussprüfungen, erfolgreich wird es auch für sie weiter gehen: sieben Absolventen gehen auf berufliche Gymnasien, Berufskollegs oder Fachoberschulen, um dort die Hochschulreife abzulegen, weitere sieben streben den Realschulabschluss an. 15 beginnen eine Ausbildung und eine Absolventin entschied sich für ein Freiwilliges Soziales Jahr.

In der Klasse 9.1 legten folgende Lernpartnerinnen und Lernpartner erfolgreich ihren Hauptschulabschluss ab: Daniel Bauer, Fabian Chrzan, Burak Durmus, Ayline Gränz, Nico Henkel, Justin Herhold, Alexandra Rausch, Pascal Schrenk, Ben Siebenlist, Torben Steinborn, Leonie Wörner.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Dabei erhielt Leonie Wörner einen Preis als Lerngruppenbeste. Fr. Chrzan wurde von Natalie Ederer als Elternvertreterin gewürdigt.

In der 10.1 legten folgende Lernpartnerinnen und Lernpartner erfolgreich ihren Realschulabschluss ab: Laila Beckert-Kehren, Marvin Buchholz, Johanna Bührer, Moesha-Xenia Exinger, Liara Gehr, Lena Hahn, Nina Hahn, Vanessa Henkel, Svenja-Marie Klee, Justin Kramer, Ronja Ludwig, Robin Markert, Bernadette Martini, Tessa Mohr, Julian Reif, Shaina-Lea Richter, Adrian Stoppel, Lilu Shirly Teubert, Melina Wolf.

Dabei erhielt Svenja-Marie Klee mit einem traumhaften Durchschnitt von 1,4 einen Preis als Lerngruppenbeste.

Fachpreise

Fachpreise für die Note sehr gut im Prüfungsfach Englisch erhielten Lena Hahn, Adrian Stoppel und Laila Beckert-Kehren. Einen Sportpreis erhielt Robin Markert. Außerdem konnten mit Preisen für besonders gute schulische Leistungen ausgezeichnet werden: Lena Hahn, Bernadette Martini, Melina Wolf.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Eine Belobigung erhielten: Adrian Stoppel, Laila Beckert-Kehren, Vanessa Henkel, Marvin Buchholz, Tessa Mohr, Lilu Shirty Teubert, Moesha-Xenia Exinger, Robin Markert.

Fr. Wolf und Fr. Gehr wurden von Natalie Ederer als Elternvertreterinnen gewürdigt.