„Kreuz und quer gelagert“

Der Anzeigensteller hatte dem Unternehmen in dem Schreiben an das Landratsamt, von dem Kopien auch an das Polizeirevier Tauberbischofsheim und die FN-Redaktion gingen, vorgeworfen, dass sich in einer Garage „große Mengen an Gefahrstoffen befinden, ohne jegliche Vorschriften einzuhalten“.

Oberhalb dieser Garage sei der eigentliche Gefahrstoffbunker, in

...