Inka Meyer redet schnell, die Gedanken scheinen sich zu überschlagen. Die Kabarettistin ist dabei spitz, frech und scharfzüngig – zu erleben am 30. Juli in Lauda.

Die Welt aus einem anderen Blickwinkel sehen: Mit ihrem Kabarettprogramm „Zurück in die Zugluft“ ist Inka Meyer am Samstag, 30. Juli, um 19.30 Uhr im Weinhaus Ruthardt in Lauda zu Gast. Im Interview erzählt die gebürtige

...