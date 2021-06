Lauda: Gelände an Altseestraße bleibt ein Spielplatz

Viel ist nicht mehr übrig vom Spielplatz im Baugebiet „Altsee“. Ein Sandkasten und ein in die Jahre gekommenes Wipptier sind die letzten Überbleibsel in dem dicht umwachsenen Gelände an der Ecke von Dr.-Rudolf-Wobser-Straße und Altseestraße. Am nur wenige Meter entfernt liegenden Spielplatz neben dem Gartengelände an der Dr.-Wobser-Straße ein ähnliches Bild: Lediglich die Wippe ist noch

...