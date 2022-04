Lauda freute sich über Besucherströme

Beim Frühlings- und Automarkt in Lauda genossen die Besucher am Sonntag die Sonne und die attraktiven Angebote.

Lauda. Nach zweijähriger Corona-Pause fand am Sonntag wieder der Frühlings- und Automarkt in Lauda statt. Bei strahlendem Sonnenschein kamen die Besucher in großen Scharen und genossen die wiedererlangte Freiheit.

Der Floh- und Krämermarkt rund ums Rathaus lockte nicht nur Sammler und Schnäppchenjäger, sondern lud alle Gäste zum Stöbern und Flanieren ein. Das Angebot des Frühlingsmarktes reichte von Bekleidung über Imkerhonig bis zu urigen Liebhaberstücken. Auch kulinarisch war allerhand geboten. Schleckermäulchen fanden auf dem Marktplatz nicht nur Deftiges vom Grill, sondern auch süßen Crêpes, gebrannte Mandeln und Zuckerstangen.

Auch der große Automarkt in der Josef-Schmitt-Straße bewährte sich wieder als attraktiver Besuchermagnet. Zahlreiche Autohändler aus nah und fern präsentierten ihre neuesten Modelle: vom kleinen Elektroflitzer bis hin zum geräumigen Wohnmobil. Erste Frühlingsgefühle weckten nicht nur die wohltuenden Sonnenstrahlen, sondern auch die blumigen Ostergestecke am Stand der Taubertäler Hilfsgemeinschaft. Und direkt nebenan dufteten leckere Schicht-Burger aus dem Dutch-Oven sowie herzhafte Flammkuchen.

Kunstliebhaber bestaunten die Werke von Marion Hanke in der Galerie „Alte Spenglerei“ sowie die Graphitwerke von Viola Fuhrmann in der Galerie „Das Auge“. Zweiradfahrer testeten die neuesten Modelle beim E-Bike-Frühlingsmarkt. Die NG Lauda lud die Besucher bei Kaffee und Kuchen zum Sonntagsplausch in die Narrenscheune ein. Außerdem hatten viele Geschäfte geöffnet.