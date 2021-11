Lauda erhält „Supply Excellence“-Award

Lauda-Königshofen. Im Rahmen des AVL Supplier Day 2021 ist die Lauda Dr. R. Wobser GmbH & Co. KG in Linz/Österreich als langjähriger Partner in der Kategorie „Supply Excellence“ ausgezeichnet worden. Bei der feierlichen Übergabe in Graz nahm der Geschäftsführende Gesellschafter von Lauda, Dr. Gunther Wobser, gemeinsam mit dem Geschäftsleiter OEM, Thorsten Eilers und dem Vertriebsleiter OEM, Felix Heinrich-Bignasse, den Award entgegen. Zur Veranstaltung waren 250 Zulieferer und Partner von AVL angereist. Der Vorstandsvorsitzende und CEO von AVL, Professor Helmut List, überreichte den wichtigen Award in der Kategorie „Supply Excellence“ persönlich.

Die AVL List GmbH mit Hauptsitz in Graz entwickelt, simuliert und testet Antriebssysteme in der Automobilbranche und in anderen Industrien. Weltweit beschäftigt das Unternehmen mehr als 11 000 Mitarbeiter bei einem Jahresumsatz von 1,7 Milliarden Euro. Lauda ist bereits seit mehreren Jahren ein fester und vertrauensvoller Partner von AVL, seit 2019 wird diese Zusammenarbeit weiter ausgebaut und intensiviert.

Das österreichische Unternehmen setzt auf die Temperiergeräte und -anlagen von Lauda, um Lösungen im Bereich Prüfsysteme anbieten zu können. So nutzt AVL unter anderem die leistungsstarken Lauda Integral Prozessthermostate gemeinsam mit einer Durchflussregeleinheit für Prüfprozesse im Automotive-Sektor.

„Mit AVL verbindet uns eine kooperative und zukunftsorientierte Zusammenarbeit, bei der man gemeinsam versucht, die Bedarfe von Morgen zu identifizieren, um rechtzeitig technische wie auch kommerziell attraktive Lösungen anbieten zu können“, lobt Thorsten Eilers das Verhältnis zum österreichischen Partner.

Für Lauda sei der Award eine „bedeutende und sehr wertschätzende Auszeichnung,“ erklärt Dr. Gunther Wobser: „Die Firma Lauda ist für alle Kunden weltweit ein verlässlicher Partner, was diese Auszeichnung bestätigt.“