Lauda: CDU-Bekenntnis zur Realschule

Lauda-Königshofen. Eines schickte der CDU-Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat, Marco Hess, zu Beginn des Besuches an der Josef-Schmitt-Realschule in Lauda voraus: Die CDU stehe seit jeher zur Realschule und einem differenzierten Bildungsangebot. Die Realschule sei die Schulart „aller Möglichkeiten“.

Beim Besichtigungstermin mit Rektor Jochen Groß verschafften sich die Fraktionsmitglieder sowie Vertreter aus dem CDU-Stadtverband um den Vorsitzenden Egbert Wöppel einen Überblick über die aktuellen Themen an der Realschule, das Bildungsangebot, aber auch die Herausforderungen für die Zukunft – im Besonderen den geplanten Erweiterungsbau. Bei einem gemeinsamen Rundgang mit Schulleiter Groß ging es um die vorhandenen Raumprobleme und Erweiterungsmöglichkeiten. Dabei unterstrich der Rektor, dass es vor allem darum gehe, „klar und offen zu sagen, wie es nun mit der Realschule weitergeht“. Fraktionschef Marco Hess hielt nichts davon, die Vorhaben der Realschule auf die lange Bank zu schieben. Auch zeige sich, dass gerne das Aus der Erweiterung der Realschule kommuniziert wird. „Wer das tut, muss auch damit leben, dass die Zukunft der Realschule ausgebremst wird“, so der Tenor.

Dabei wurde sehr einleuchtend vom Rektor dargelegt, dass bei aktuell gut 450 Schülern ein dringend zu lösendes Raumproblem besteht. Aufenthaltsbereiche am Morgen oder in den Pausen existierten faktisch kaum, da in der Vergangenheit im Gebäude mehr und mehr verdichtet worden ist, um neue Lehrräume zu generieren. „Wir sind an einem Punkt angelangt, wo wir dringend handeln müssen, um die Schule zukunftsfähig zu halten“, so Stadtrat Fabian Bayer, der selbst Schüler an der Realschule war. „Es ist eine sehr erfreuliche Entwicklung der Schülerzahlen in den letzten Jahren erkennbar, was auch der exzellenten Arbeit der Schulleitung geschuldet ist. Doch wir müssen die räumlichen Erweiterungen und Veränderungen durchführen und im kommenden Jahr beginnen, die Problemstellung anzugehen“, ergänzte der Stadtverbandsvorsitzende Egbert Wöppel.

Stadtrat Werner Faul hob besonders hervor, dass eine Gleichbehandlung aller Schulen wichtig sei und in ein Gesamtkonzept gerade auch die Realschule ein wichtiges Gewicht habe. Darauf ging auch Dominik Martin ein, der die neuesten Verbesserungen durch den Digitalpakt begrüßte.

Jochen Groß bedankte sich bei der CDU-Fraktion für die signalisierte Unterstützung. Es sei wichtig, den politischen Entscheidungsträgern die Problemstellungen vor Ort aufzuzeigen, um die Stadträte auch für die Mittelbereitstellung zu sensibilisieren. Marco Hess sagte zu, dass man auch in Zukunft an der Seite der Realschule kämpfen werde. Es sei ihm seit jeher klar gewesen, dass man die Realschule nach allen Möglichkeiten unterstützen müsse. cdu