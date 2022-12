Lauda baut Position in den USA aus

Lauda-Königshofen. Lauda-Brinkmann, eine hundertprozentige Auslandstochter des Weltmarktführers für exakte Temperaturen Lauda Dr. R. Wobser GmbH & Co. KG, hat ihren nordamerikanischen Hauptsitz nach 14 Jahren verlegt und befindet sich nun in Marlton, New Jersey, etwa 20 Minuten entfernt vom früheren Sitz in Delran.

Im Zuge der umfassenden und globalen Wachstumsstrategie Drive 250 der Muttergesellschaft in Deutschland wurde mit diesem Umzug ein weiterer konsequenter und wichtiger Meilenstein erreicht. Die gesamte Arbeitsfläche der Tochter wurde mit fast 2000 Quadratmetern mehr als verdoppelt. Diese beinhaltet rund die Hälfte Lagerfläche, um die logistischen Abläufe effizienter gestalten zu können.

Ein hochmodernes Service-Center, einschließlich aller elektrischen Konfigurationen, ermöglicht die Wartung und Reparatur eines jeden Lauda Temperiergeräts und bietet somit die größtmöglichen Service-Unterstützung. Ebenso wurde ein separater Bereich für natürliche Kältemittel eingerichtet, der das sichere Arbeiten mit entflammbaren Kältemitteln garantiert. Zusätzlich zu einem offenen Raum- und Arbeitskonzept wurden drei große Konferenzräume geschaffen, die durch interaktive Videopanels für Präsentationen, Schulungen und Videokonferenzn genutzt werden können.

Diese Tage wurde der neue Hauptsitz in Anwesenheit des Geschäftsführenden Gesellschafters von Lauda, Dr. Gunther Wobser, Dr. Ralf Hermann, des für Vertrieb verantwortlichen Geschäftsführers von Lauda, und des Bereichsleiters Enrico Bossart gemeinsam mit Michael Faulkner, dem CEO von Lauda-Brinkmann, Susan Colfer, der COO, und dem gesamten Team feierlich eröffnet. Neben Bürgermeisterin Jaclyn Veasy und ihrer Stellvertreterin, Heather Cooper, von der Gemeinde Evesham, zu der Marlton gehört, nahmen Tony Grelli, Geschäftsführer des Vermieters Velocity Ventures sowie Anthony Bellia Sr, Anthony Bellia Jr und Anya Macchia vom Einrichter Bellia Interior Designs als lokale Ehrengäste teil. Auch am nordamerikanischen Standort ist das Wachstum der Lauda Gruppe ein sichtbares Zeichen für die Region.

„Lauda agiert global, bei der Umsetzung von Drive 250 spielen die USA und Kanada eine entscheidende Rolle unseres Wachstumsplans“, so Dr. Gunther Wobser. „Wir benötigen den Platz, das Team wächst, und der hohe Waren ein- und -ausgang muss reibungslos laufen. Besucher und Kunden sollen unsere Produkte live erleben können, schließlich sind wir 2023 erneut Weltmarktführer geworden. Unsere führende Position soll sich auch in den Gebäuden widerspiegeln.“

Die neuen Räumlichkeiten und Anlagen in Marlton sind somit ein wichtiger Bestandteil der kontinuierlichen Erfolgsgeschichte der Lauda Gruppe in den USA, Kanada und weltweit. Michael Faulkner ist sich sicher: »Mit diesem Schritt ist Lauda-Brinkmann für die Drive 250 Zukunft gewappnet und kann ihren bedeutenden Anteil am Gesamterfolg der Gruppe leisten.«

Die Erfolgsgeschichte der Lauda Tochter in den USA begann vor 14 Jahren in Delran, New Jersey, nur wenige Kilometer von Philadelphia entfernt. Am 1. September 2008 gab der Weltmarktführer für exaktes Temperieren nach nur wenigen Monaten Vorbereitung die Eröffnung der hundertprozentigen Auslandsgesellschaft, Lauda-Brinkmann LP, bekannt. Entstanden ist das Unternehmen als Nachfolger von Brinkmann Instruments. Der Händler hochwertiger Laborgeräte agierte bereits seit 1965 als kontinuierlicher Partner von Lauda in den USA, stellte dann aber überraschend sein Geschäft ein. Gestartet mit zwölf Mitarbeitern, betreut Lauda Brinkmann seit 14 Jahren den gesamten nordamerikanischen Markt für Temperiergeräte und -anlagen für Branchen wie Pharma, Chemie, Automotive oder Luft- und Raumfahrt. Im Jahr 2015 expandierte LAUDA-Brinkmann weiter und eröffnete in Morgan Hill, Kalifornien, einen weiteren Standort für die Westküste.

Inzwischen beschäftigt Lauda-Brinkmann 20 Spezialisten. Die flächendeckende und umfassende Betreuung der Lauda Kunden garantiert die Partnerschaft mit einem nordamerikanischen Serviceanbieter und seinen über 1000 Außendiensttechnikern für die USA und Kanada.