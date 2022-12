Langjährige Mitglieder wurden geehrt

Königshofen. Die Cäcilienfeier mit Jahreshauptversammlung des Katholischen Kirchenchores St. Mauritius Königshofen fand im Gasthaus „Zur Rose“ statt.

Nach der Begrüßung durch Ulrike Henning vom Vorstandsteam folgte der Bericht der Schriftführerin Jutta Breuner sowie der Bericht des Kassiers Bruno Imhof und der Kassenprüferin Ulrike Hauck.

Präses Pfarrer Märkl gratulierte dem Chor zuerst zum 125. Geburtstag, dessen Feier coronabedingt ausfallen musste. Im kommenden Jahr soll dies durch einen Jubiläumsgottesdienst nachgeholt werden, so Ulrike Henning. Pfarrer Märkl dankte allen Sängerinnen und Sängern für ihre Treue zum Chor. Die Gemeinschaft, die hierbei entstehe, sei für viele ein Ort, der Seele und Geist wärmt.

Dirigentin Claudia Heidrich dankte in Ihrer Ansprache allen für die Bereitschaft mit ihr zu arbeiten. Besonderer Dank ging an die Vorstandschaft für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Generationsübergreifende Projekte, wie jetzt die Stille-Nacht-Messe am 2. Weihnachtsfeiertag, erachtet sie für sehr erstrebenswert und wichtig. Hierdurch werde eine größere Verbundenheit erreicht. Sie werde dem Chor auch weiterhin erhalten bleiben. Dies wurde von den Sängerinnen und Sängern mit Beifall bekundet.

Bei den Ehrungen wurden Hiltrud Popp und Willi Ott in Abwesenheit geehrt. Beide konnten aus gesundheitlichen Gründen nicht anwesend sein. Hiltrud Popp gehört nunmehr seit 75 Jahren und Willi Ott seit 30 Jahren dem Chor an. Die Urkunde des Diözesancäcilienverbandes sowie ein Präsent des Chores wird beiden vom Vorstandsteam zu Hause überbracht. Für 40 Jahre aktiven Chorgesang ehrte Ulrike Henning Margot Bieber mit der Urkunde des Diözesancäcilienverbandes sowie einem Präsent. Da durch Corona eine Ehrung der fleißigsten Probenbesucher nicht möglich war – viele Singstunden fielen aus oder waren unregelmäßig – wurden die derzeit ehrenamtlich Tätigen von Ulrike Henning mit einem kleinen Dankeschön geehrt. So bringt es der Vorstand zusammen auf beachtliche 132 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit. Nachdem noch vereinsinterne Termine bekannt gegeben wurden, beendete Ulrike Henning, mit einem Dank an alle, die harmonisch verlaufene Jahreshauptversammlung.