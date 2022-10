Landfrauen schmücken Brunnen-Vorplatz

Heckfeld. Traditionell wird in Heckfeld der Vorplatz am Vier-Röhren-Brunnen, rechtzeitig zu Erntedank, herbstlich von den Landfrauen geschmückt. Sie lassen sich jedes Jahr ein besonderes Motto einfallen, um in Gemeinschaft zur Aufwertung des Ortes beizutragen. Nach der Pause, durch Corona, hat man wieder Sträucher, Blumen und vieles mehr zusammengetragen. Nach der Fertigstellung freuten sich alle Beteiligten über das gelungene Werk und Miteinander. Mit der Hoffnung auf keine weitere Zwangspause sehen sich die Landfrauen bereits nach Ideen für das nächste Jahr um. Bild: Landfrauen

