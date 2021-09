Landesvorsitzender Hildebrand kommt

Main-Tauber-Kreis. Der Kreisverband Main-Tauber der Grünen wollte bereits 2020 sein 40-jähriges Bestehen feiern, teilt die Partei mit. Es war ein großes Fest im Wildpark geplant, das wegen der Corona-Pandemie jedoch abgesagt werden musste.

Dieses Jubiläum will man nun nachholen. Beim Grünen Sommerfest am 11. September im Café WeinLese in Gerlachsheim (bei schlechtem Wetter ersatzweise im Josefsaal), gibt es für alle Mitglieder die Chronik „40 Jahre Grüne Main-Tauber“. Neben der Bundestagsabgeordneten Charlotte Schneidewind-Hartnagel und dem Betreuungsabgeordneten MdL Armin Waldbüßer wird Landesvorsitzender Oliver Hildebrand anwesend sein.