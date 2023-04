Laienspieler sorgten für Schenkelklopfer

Unterbalbach. „Auf geht’s zum Bälmer Theater“ lautete am Wochenende das Motto in Unterbalbach. Dort bot die Laienspielgruppe der lokalen DJK in der gut bis sehr gut besuchten Balbachhalle bei der Premiere am Freitagabend sowie bei zwei weiteren Vorstellungen am Samstagabend und Sonntagnachmittag wieder beste Unterhaltung. In diesem Jahr stand die Dreiakter-Komödie „Der ledige Bauplatz“ von Regina Rösch auf dem Programm. Bei dieser erfrischend lustigen und turbulenten Komödie, die allerlei Haken und Ösen dieser Welt sowie der Menschen auftat, kamen die zahlreichen Besucher ausgezeichnet auf ihre Kosten.

Die Familien von Karl-Otto Hufnagel (Bernd Kramer) und Hugo Koch (Tobias Fuchs) haben ein großes Problem: Ihre ledige „Tante Berta“ Greulich (Brigitte Garreis). Laut Testament ihres Vaters muss nämlich eine der beiden Schwestern die widerspenstige Berta so lange bei sich im Haus behalten, bis diese einen Mann gefunden hat. Doch Berta liebt Bier, Schnaps und Zigarren weitaus mehr als Wasser, Seife oder gar Arbeit. Außerdem sind für Berta Männer sowieso nicht mehr als ein lästiges Übel.

Deshalb versuchte es die Verwandtschaft zusätzlich mit einer Heiratsanzeige und sogar mit einem Bauplatz als Mitgift. Bald schon meldeten sich die ersten Interessenten, wobei die Brautschau nicht ohne Verwicklungen und Verwechslungen ablief, was vor allem der neue Aushilfspfarrer Ludwig König (Sabine Eckert) zu spüren bekam. Dieser unterschrieb schließlich im guten Glauben, ein Zimmer zu mieten, ahnungslos einen Eheverpflichtungsvertrag.

Aber kaum war Berta unter größten Anstrengungen an den Mann gebracht, geschah etwas völlig Unvorhersehbares: Der Nachbar Franz Scharf (Sabine Korb) entdeckte auf Bertas Bauplatz eine Ölquelle und Berta gewann noch dazu im Lotto. Allerdings hatte keiner damit gerechnet, dass Berta nun selbst einen Heiratskandidaten präsentierte. Daraufhin versuchten die Verwandten mit allen erlaubten oder unerlaubten Tricks zu retten, was noch zu retten sein könnte. Am Ende gab es lediglich für Berta ein Happy-End, hingegen blieben für den vermeintlich schlauen Karl-Otto und den Großteil der Angehörigen nur mehr lange Gesichter.

Weitere Mitwirkende in dem l Schwank waren Gudrun Gasser-Krebs, Christoph Schwantes, Corinna Dörr, Martina Hofmann und Karin Schewen. Unterstützt wurde das Bühnenensemble unter anderem von den beiden Souffleusen Carola Kramer und Roswitha Kraus.

Die Regie oblag abermals Monika Schumann. Die studierte Sozialpädagogin mit Schwerpunkt Theaterpädagogik aus Königshofen brachte nicht nur reichhaltige Regieerfahrungen mit – unter anderem bei der Studiobühne in Bad Mergentheim–, sondern war heuer zum wiederholten Male Spielleiterin beim „Bälmer Theater“. Generell erstmalig führte sie in Unterbalbach 2019 sehr erfolgreich Regie bei dem Freiluft-Historiendrama „Die brennende Burg“ anlässlich des 800-Jahr-Ortsjubiläums.

Noch bevor der Vorhang bei den jetzigen Aufführungen des Schwanks „Der ledige Bauplatz“ aufging, überraschten die Schauspielakteure jeweils die Zuschauer damit, dass sie aus verschiedenen Richtungen in die Halle kamen und zwischen den Publikumsreihen zu agieren begannen. Garniert mit Lokalkolorit und einigen eigens hinzugefügten Pointen sowie mit temperamentvoller Spielfreude vermochte das das „Bälmer“ Laienensemble die stürmische Komödie auch im weiteren Verlauf sehr gelungen, souverän und mitreißend unterhaltsam auf die Bühne zu bringen.

Dies belegte, dass sich der überdurchschnittliche Arbeitsaufwand mit mehreren ganztägigen Proben für dieses teilweise herausfordernd anspruchsvoll zu spielende Theaterstück gelohnt hatte. Gänzlich neu bei den Aufführungen in der Balbachhalle waren eine gesonderte Akustik- und Beschallungsanlage sowie eine LED-Beleuchtungsanlage, die von der Bad Mergentheimer Studiobühne ausgeliehen wurden.

Stürmischer Applaus und durchweg positive Resonanzen des begeisterten Publikums waren angemessene Wertschätzungen sowohl für die agile Leistung des Ensembles und Regisseurin Monika Schumann als auch für die Auswahl und Inszenierung der spritzigen Komödie „Der ledige Bauplatz“. Die sehr gute Stimmung konnten auch ein nicht zeitig behebbarer Ausfall der Heizung am Samstag und Sonntag sowie dementsprechend kühle Temperaturen in der Balbachhalle kaum mindern.

Anschließend zollte Bernd Kramer im Namen des Ensembles allen Helfern ein dickes Lob. Aufgrund der abermals durchweg positiven Resonanz und Besucherzahlen kündigte er stellvertretend an, dass das Bälmer Theater fortgesetzt werde – vielleicht sogar schon im nächsten Jahr.