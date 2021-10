Lärmkontingente für einzelne Bereiche festgesetzt

Lauda. Einstimmig hat der Gemeinderat eine Klarstellungs- und Ergänzungssatzung für den Bereich „Bahnhofstraße Süd“ in Lauda beschlossen. Zuvor waren in die Satzung, die in der Ratssitzung von Stadtbaumeister Tobias Blessing erläutert wurde, die im Rahmen der förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit, Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden eingegangenen Anregungen oder Bedenken eingearbeitet worden.

Blick in die Geschichte

Im Süden des Stadtteils Lauda habe sich entlang der Bahnhofsstraße kurz nach dem Bau der Eisenbahnstrecke „Odenwaldbahn“ ab 1866 eine gewerbliche Struktur entwickelt, deren südlichster Punkt eine ehemalige Ziegelei war, welche die Tonvorkommen am Standort nutzte, erklärte Blessing.

In den Folgejahren entwickelte sich eine geschlossene Gewerbestruktur mit Mitarbeiterwohnungen bis zur Badstraße. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Ziegelei aufgrund des Strukturwandels aufgegeben, andere gewerbliche Nutzer übernahmen das Gelände. Ende der 50er Jahre wurde das Gelände südlich der Firma Ruppel planungsrechtlich ausgespart, so dass heute nicht eindeutig geklärt werden könne, ob es sich um Innen- oder Außenbereich handele. Westlich der gewerblichen Strukturen wurde Anfang der 2000er Jahre das Wohngebiet „Großer Flur“ geschaffen, welches sich kontinuierlich nach Süden weiter entwickle.

Aktuelle Zustand

Aktuell werden die Grundstücke wie folgt genutzt: Produktionsstätten der Firmen Kablitz und Trafö, Lagerhalle der Firma Ruppel, ehemalige Werkswohnungen der Firma Trafö, Wohngebäude im Privateigentum, städtische Asylanten- und Obdachlosenunterkunft sowie Königreichssaal der Zeugen Jehovas.

Ein freies Grundstück am Radweg „Liebliches Taubertal“ könne als Lagerplatz genutzt werden, hier bestehe die Anfrage eines örtlichen KFZ-Händlers.

„Aktuell möchten die im Bereich der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung liegenden Unternehmen investieren, so dass geklärt sein sollte, welchen Lärm die Unternehmen gegenüber ihrem Umfeld emittieren dürften“, berichtete der Stadtbaumeister.

Da die Nutzungen innerhalb des Gebiets sehr heterogen seien, könne dieses Gebiet keinem Typus der Baunutzungsverordnung zugeordnet werden. Daher habe sich die Stadt entschlossen, eine Klarstellungs- und Ergänzungssatzung für diesen Bereich aufzustellen. Dazu wurde unter anderem eine „Schallimmissionsprognose – Verkehrs- und Anlagenlärm“ erarbeitet.

Flächennutzungsplan

Der Flächennutzungsplan weist für einen Großteil der Fläche ebenfalls eine gewerbliche Baufläche aus. Einzig der Königreichssaal ist als Gemeinbedarfsfläche dargestellt. Durch den Bau des Radwegs im Jahre 2010 ist westlich der gewerblichen Struktur eine klare Abgrenzung entstanden. Die gewerbliche Darstellung bis zum Radweg sollte daher ergänzt werden. Um hier eine Pufferung zur touristischen Nutzung zu schaffen, sei entlang des Radwegs eine etwa Meter breite Eingrünung erstrebenswert.

Im Zuge der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung werden unter anderem die Bahnhofstraße, der vorhandene Weg südlich der Firma Trafö und der vorhandene Weg südlich der Firma Ruppel als Erschließungsstraßen sowie entlang des Radwegs „Liebliches Taubertal“ eine Grünstruktur als Eingrünung festgesetzt.

Zudem erfolgt für die einzelnen Bereiche auf Grundlage des Lärmgutachtens eine Festsetzung von Lärmkontingenten in Richtung der Wohnbebauung, um die Gemengelage Wohngebiet „Großer Flur“ und der gewerblichen Nutzung in der Bahnhofstraße zu ordnen.

Geltungsbereich

Der Geltungsbereich der Außenbereichssatzung verläuft im Westen entlang des Radwegs „Liebliches Taubertal“ einschließlich des angrenzenden Bereichs zur Eingrünung der gewerblichen Struktur. Im Norden wird ein Flurstück in der Industriestraße miteinbezogen und als Feldweg festgesetzt. Im Osten verläuft die Abgrenzung entlang der Bahnhofsstraße, welche in den Geltungsbereich miteinbezogen und als Erschließungsstraße festgesetzt wird. Im Süden endet die Satzung an der südlichen Grundstücksgrenze des Königreichssaals.

Ein erneutes Beteiligungsverfahren werde, nachdem die Anregungen und Bedenken der Öffentlichkeit sowie die Abwägungsvorschläge der Verwaltung eingearbeitet wurden, gemäß derzeitiger Rechtslage nicht für notwendig erachtet, hob Tobias Blessing hervor. Die Ergänzungs- und Klarstellungssatzung könne somit nach erfolgtem Ratsbeschluss und der Veröffentlichung in Kraft treten, kündigte der Stadtbaumeister an. Das Bauleitplanverfahren wurde vom Fachbereich 4 der Stadt Lauda-Königshofen ausgearbeitet, die angefallenen Kosten für erforderliche Gutachten – insbesondere Lärm – sind über „Mittel Bauleitplanung“ gedeckt.