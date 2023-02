Kunstwerke auf Metall und Leinwand

Lauda-Königshofen. „Ich bin nicht mehr da, wo ich einmal war. Aber ich bin auch noch nicht da, wo ich einmal hin will“ – ein vielversprechender Vorsatz des nächsten Ausstellers in der Kunstkreis-Galerie „das auge“. Waldemar Saritzki, geboren in der Ukraine, lebt nach zahlreichen Ortswechseln mit der Familie seit 1996 in Deutschland und seit 1999 im Taubertal. Schon als Kind neugierig und naturverbunden, begann er früh zu malen und zu zeichnen, seine Liebe zur Kunst entdeckte er in einer schwierigen Zeit wieder und begann damit, aus Holz kleine Kunstwerke zu schnitzen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach einem schweren Unfall mehrere Monate „ans Haus gefesselt“, fand Waldemar Saritzki in Büchern über Kunst und Gestaltung, in Ausstellungen und Gesprächen mit Künstlern Inspiration für eigene Arbeiten. Auf eine ganz besonders interessante Ausstellung künstlerisch gestalteter Metallarbeiten, Klein- und Großplastiken, Porträts auf Metall und Leinwand darf man gespannt sein.

Eröffnet wird die Ausstellung am Sonntag, 12. Februar, um 14 Uhr. Den musikalischen Rahmen gestaltet Moritz Eckert von der Musikschule (Schule für Musik und Tanz im Mittleren Taubertal) mit Westerngitarre und Gesang.

Mehr zum Thema Seite 1 Innerlich befreit Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Geschichte Kunst mit Nazi-Symbolik: Ärger im Mannheimer Hafen Mehr erfahren

Ein attraktives „Extra“ bietet der Aussteller der von Rudi Neugebauer konzipierten Präsentation den Besuchern: Ein zusätzlich geschaffenes plastisches Objekt ist zur Versteigerung vorgesehen: Bis zum letzten Ausstellungstag werden Angebote angenommen; der zuletzt bietende Besucher darf das Objekt sein Eigen nennen. irg