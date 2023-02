„Kunst aus Schrott“ zu bestaunen

Lauda-Königshofen. Eine sehenswerte Ausstellung mit Werken von Waldemar Saritzki wurde auf Initiative des Kunstkreises Lauda-Königshofen in der Galerie „das auge“ eröffnet. Zusammen mit dem Künstler begrüßte Vorsitzender Anatolij Schelhorn zahlreiche Gäste. „Kunst aus Schrott“ ist nicht zum ersten Mal in der Kunstkreis-Galerie zu bestaunen.

Eindrucksvolle Präsentation

Auch die aktuelle Präsentation zeigt eindrucksvoll, welch unterschiedliche Exponate daraus entstehen können: Von streng grafischen Darstellungen bis zu den zierlichsten Spieluhren und surrealen Gesichtern aus Farbe und Metall, abenteuerlichen Gebilden und farbintensiven grafischen Bildern wetteifern Malerei und Installationen um den Blick der Besucher.

Antennen für jegliche Anregung

Was mit kleinen Holzschnitzereien in frühester Jugend begann, hat sich durch stete Aufmerksamkeit und Weiterbildung, durch Künstlergespräche und einen wachen Blick auf verwertbare Materialien, durch Antennen für jegliche Anregung im Lauf der Zeit in Erkenntnis und Inspiration entwickelt. Ausgeprägtes Vorstellungsvermögen zeigt dem Künstler bereits in der Fantasie die Verwandlung seines gefundenen Materials in das perfekte Ergebnis. Wer Saritzkis Schilderungen aufmerksam zuhörte, seine Begeisterung spürte, sah bereits die neuen Werke entstehen.

Musikalische „Farbtupfer“ setzte Moritz Eckert von der Musikschule (Schule für Musik und Tanz im Mittleren Taubertal) mit Westerngitarre und Gesang.