Kür der Kandidaten für Bundestag

Lauda-Königshofen. In der Stadthalle Lauda findet am Samstag, 22. Mai, um 13.00 Uhr die Bezirksvertreterversammlung der CDU Nordwürttemberg statt. Dabei werden die Kandidaten des Bezirksverbands für die Landesliste zur Bundestagswahl am 26. September bestimmt. Nachdem mit Armin Laschet der Kanzlerkandidat der Union feststeht und die meisten Wahlkreiskandidaten im Regierungsbezirk Stuttgart normiert sind, soll nun mit der Aufstellung der Landesliste das personelle Angebot für die Wähler komplett gemacht werden.

Klares Ziel

„Unser Ziel ist klar“, betont der CDU Bezirksvorsitzende Steffen Bilger MdB. „In Nordwürttemberg wollen wir wieder alle Wahlkreise gewinnen und klar die Nummer 1 sein.“ . Nur mit einer starken CDU und einer Bundesregierung unter Führung der CDU/CSU könne es gelingen, Deutschland erfolgreich aus der Krise zu führen.

Bundesvorsitzender Armin Laschet wird bei der Versammlung live zugeschaltet. Zudem wird Innenminister Thomas Strobl zu den Vertretern der zwölf nordwürttembergischen Kreisverbände in Lauda sprechen.

Hohe Hygieneauflagen

Als Nominierungsveranstaltung für die Wahl zum Bundestag ist diese Versammlung nach der Corona-Verordnung zulässig. Dennoch werden aus Sicherheitsgründen hohe Hygieneauflagen umgesetzt. Daher müssen alle Teilnehmer einen negativen Corona-Test vorweisen. Zudem wird NK Medical Services mit einem mobilen Schnelltestzentrum vor Ort sein.

Es besteht dabei auch für die Öffentlichkeit die Möglichkeit, sich zwischen 11 und 13.30 Uhr kostenlos testen zu lassen.

Aus organisatorischen Gründen wird hierzu übrigens eine kurze Terminvereinbarung mit der Bezirksgeschäftsstelle (info@cdunw.de) erwünscht. pm

