Künstler aus Lauda zeigt mystische Himmelswesen

Lauda/Bronnbach. Sie sind Gesandte Gottes an die Menschen, aber auch Beschützer: Engel. Ihnen hat sich der Laudaer Künstler Lothar Weis aktuell verschrieben. In einer Ausstellung in Kloster Bronnbach zeigt er derzeit Stoffbahnen mit Motiven, wie er sich solche mystischen Himmelswesen vorstellt.

„Die Engel-Darstellungen haben teilweise aktuellen Bezug zu gesellschaftlichen und politischen Themen. So finden sich die Coronakrise, Umweltverschmutzung, Kriege und Vertreibung in den Motiven“, sagt der Künstler. Und auch ihm selbst habe schon so mancher Schutzengel in seinem Leben geholfen. Nicht zuletzt deshalb widmet er sich diesem ungewöhnlichen Motiv.Passend zu den Engel-Motiven ist die Schau im Kapitelsaal aufgebaut, der einer der ältesten Räume des Bronnbacher Klosters ist. Durch den steten Luftzug dort und in Verbindung mit dem Kreuzgewölbe schaffe dies eine mystische Stimmung, berichtet der gebürtige Wertheimer.

Die Motive werden in die bis zu 1,80 Meter hohen Holzbretter geschnitten. Da die sogenannten Druckstöcke in keine Presse passen, werden diese per Hand eingefärbt und mit Muskelkraft auf die Stoffe mit einer Handwalze übertragen. So entstehen lauter Unikate, die nach einer Ausstellung im vergangenen Jahr in Lauda in der Pfarrkirche St. Jakobus nun in Bronnbach zu sehen sind.

„Ich experimentiere gerne beim Drucken und auch bei der Farbgestaltung.“ Wichtig sei ihm, Effekte zu schaffen und Gestaltungsmöglichkeiten aufzuzeigen, erklärt der Kunsterzieher, der auch eine Lehre als Schriftsetzer absolviert hat.

Mit dem Holzschnitt bringt Lothar Weis zwei Dinge in Einklang: Zum einen das Gestalten mit Form und Farbe und zum anderen sein handwerkliches Können mit der Materie Holz.

Seine künstlerische Arbeit stellt Lothar Weis am 17. und 18. September beim Papiermarkt in der Papiermühle Homburg vor. Dann kann man ihm bei den Vorführungen über die Schulter schauen.