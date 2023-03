Künftige Azubis treffen in Lauda auf  Arbeitgeber

Lauda-Königshofen. Die Holzschwelle eines Gleises mit Schrauben befestigen und damit die Arbeit des Gleisbauers kennenlernen oder als Zimmerer richtig mit dem Hammer umgehen: Bei der Bildungsmesse in Lauda bekommen Jugendliche spannende Einblicke in Berufsfelder, mit denen sie sonst eher weniger in Berührung kommen.

Schon kurz nach Öffnung der Pforten in der Stadthalle und der angrenzenden Sporthalle in Lauda am Freitag waren die Stände der einzelnen Aussteller mit interessieren Schülerinnen und Schülern dicht umlagert. Im direkten Gespräch zwischen potenziellen Auszubildenden und Arbeitgebern wurden nicht nur die unterschiedlichen Möglichkeiten der Berufswahl vorgestellt, sondern auch so manches Schnupperpraktikum vereinbart. Die Aussteller zeigten sich schon am Freitagvormittag sehr zufrieden mit der Resonanz.

Über 500 Jugendliche, nicht nur vom nahe gelegenen Schulzentrum, hatten sich im Vorfeld anmeldet. Am Samstag hat die Messe noch einmal von 8.30 bis 14 Uhr geöffnet.

Für Frank Hartmann vom Veranstalter „M.A.X. – Events und mehr“ ist die Bildungsmesse in Lauda-Königshofen seit vielen Jahren eine wichtige Größe. Mit zwei Tagen sei sie die größte Veranstaltung dieser Art in der Region. „Die Firmen brauchen Mitarbeiter. Was gibt es da Besseres, als Facharbeiter, die man selbst ausbildet?“, betonte Hartmann im Gespräch mit Bürgermeister Dr. Lukas Braun, Fachgebietsleiterin Sabine Baumeister und Wirtschaftsförderer Christoph Kraus von der Stadt Lauda-Königshofen. Sie machten sich am Freitag ein Bild von der Messe, die für die Stadt in Brauns Augen extreme Bedeutung hat.

„Die Firmen und auch wir als Stadt spüren den Fachkräftemangel. Das Werben der Unternehmen um die Mitarbeiter nimmt zu“, unterstrich der Bürgermeister. Für ihn ist der persönliche Draht zwischen Unternehmen und Mitarbeiter durch eine solche Messe sehr wichtig. Wenn sich junge Leute in einem Betrieb wohlfühlen, sei dies ein entscheidender Faktor, der vielleicht anderes nach hinten schiebe.

Dieser persönliche Draht gehört auch für die Veranstalter zu den harten Kriterien. Deshalb setze man auf Präsenzmessen, so Hartmann. Er freute sich, dass die Resonanz der 100 Aussteller auf dem Niveau wie vor Corona liegt. Man habe auch einige neue Teilnehmer gewinnen können, ergänzte Tayfun Cangul.

An den beiden Tagen präsentieren sich Weltmarktführer aus der Region, aber auch viele lokale Unternehmen, darunter Steuerberater, eine Zahnarztpraxis oder Landschaftsgärtner. Von Technik und Dienstleistung über Erziehung und Pflege bis zu Einzelhandel und Finanzwesen reicht die umfangreiche Palette der Firmen und Institutionen, die um künftige Mitarbeiter werben. Zoll und Polizei, Forstverwaltung und Landratsamt oder auch DRK und Bundeswehr sind ebenso vertreten wie verschiedene berufliche Schulen zu den Themen Soziales oder auch Physiotherapie. Gewerbliche und Kaufmännische Schulen geben ebenfalls spannende Einblicke.

Wer auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle ist, kann sich an einer Last-Minute-Börse über das Angebot informieren, welche Firmen noch zum Ausbildungsbeginn im September offene Stellen haben.

Damit die Jugendlichen fit für die Ausbildung werden, geht es bei verschiedenen Vorträgen zum Beispiel um die richtige Berufswahl oder um Infos beim Bewerbungstraining.