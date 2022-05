Künftig werden Fahrgäste nicht mehr per Hand gezählt

Main-Tauber-Kreis. „Das ist ein wichtiger Schritt zur Digitalisierung des ÖPNV“, so Landrat Christoph Schauder. Bislang wurden die Fahrgäste in den im Landkreis eingesetzten Bussen alle paar Jahre stichprobenartig durch Personal erhoben. Zwischen 70- und 80 000 Euro wurden dafür aufgewendet. Diese Zahlen sind Berechnungsgrundlage für die Aufteilung der Einnahmen im verkehrsverbund Rhein-Neckar. Ab 2025 sind sie darüber hinaus entscheidendes Maß für jährliche Berechnung der Landeszuweisungen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der VRN empfiehlt deshalb den Einbau von automatischen Fahrgastzählsystemen in den Linienbussen. Gerechnet wird dafür mit einer Landesförderung von 90 Prozent. Bei einem Preis von rund 6000 Euro pro Bus und zusätzlichen Personalkosten für die Disposition der Fahrzeuge. Von den rund 100 Bussen, die im Landkreis unterwegs sind, müssten 60 mit der Technik ausgestattet werden. Bei entsprechender Streckenverteilung könnten alle Linien im Main-Tauber-Kreis erfasst werden.

Hohe Landesförderung

Nach Abzug der hohen Landesförderung müsste der Kreis lediglich 36 600 Euro der Anschaffungskosten in Höhe von 360 000 Euro übernehmen. Zudem fielen jährliche Betriebskosten in Höhe von 36 000 Euro an, erläuterte Landrat Christoph Schauder. hvb

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2