Krippenspiel wird als Film gezeigt

Oberlauda. Nachdem der Katholische Jugendclub seine Familienkrippenfeier im letzten Jahr schon als Video-Gottesdienst präsentierte, möchte man in diesem Jahr noch mal einen anderen Weg gehen.

Lange hat das Organisationsteam des KJC Oberlauda geplant. Bereits im September machte man sich Gedanken, wie man in diesem Jahr die Familienkrippenfeier abhalten kann. Dabei hatte man immer einen Blick auf die steigenden Coronazahlen und die sich ändernden Schutzmaßnahmen von Bund und Land. Man überlegte, ob man wie im Vorjahr einen Videogottesdienst präsentieren müsste oder wieder einen Wortgottesdienst mit Krippenspiel abhalten könne, wie vor der Pandemie.

Nach vielen Stunden der Planung und einigen Gesprächen mit der Pfarrgemeinde, den Kindern und Eltern hat man nun eine gute Lösung gefunden, welche sich auch coronagerecht organisieren ließ und am 24. Dezember umsetzen lässt.

Eine „hybride Lösung“ aus richtiger Krippenfeier und Videoprojekt soll Oberlauda und alle Gäste an Heiligabend auf ein besinnliches Weihnachtsfest einstimmen.

Beginnen soll der Festtag, wie auch im Vorjahr, musikalisch. Die Musikgruppe des KJC wird bereits am Morgen um 11 Uhr aus den Weinbergen herab wieder einige Weihnachtslieder zum Besten geben und somit den Festtag einläuten.

Um 14.30 Uhr dann beginnt der Wortgottesdienst in der Kirche St. Martin Oberlauda. Gestaltet wird dieser von Kindern, Jugendlichen und Mitgliedern des KJC. Das Highlight der Krippenfeier soll auch in diesem Jahr wieder das Krippenspiel sein, welches erstmals als Film gezeigt wird. Diesen Film hat das Organisationsteam in den letzten Wochen gemeinsam mit den Kindern aus Oberlauda und Umgebung gedreht.

Zur Familienkrippenfeier sind alle, jung und alt, aus nah und fern, herzlich willkommen. Coronabedingt ist in der Kirche während des Gottesdienstes Maskenpflicht.