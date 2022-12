Krippen in allen Variationen

Heckfeld. Das Weihnachtsfest steht vor der Tür und mit ihm die Zeit der Lichter und des Glanzes. Auch im Heimatmuseum Heckfeld wird dieser Zeit in diesem Jahr wieder besonders viel Bedeutung geschenkt: Am zweiten Weihnachtsfeiertag sowie am Tag der Heiligen Dreikönige lädt die Heimatstube zur alljährlichen Krippenausstellung ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Breitegefächertes Sortiment

Über 120 Exemplare hat Manfred Stolz gesammelt, restauriert oder eigens für sein Heimatmuseum gebaut. Auch gibt es immer wieder kreative Köpfe, die für sein Museum individuelle Krippen entwerfen. Unterschiedlicher könnten die Behausungen und Bewohner dabei hinsichtlich ihrer Farben, Formen und Materialien nicht sein.

Auch Holzskulpturen zu sehen

Neben den altbekannten Figuren im urigen Stall aus Holz oder Keramik finden sich auch orientalische oder afrikanische Modelle sowie solche aus Laubsägearbeiten, Papierfalttechniken, Pappmache und Glas. Jahrelang hat Manfred Stolz, der Betreiber des Heimatmuseums, für seine Ausstellung gesammelt, selbst Krippen entworfen und gebaut. Einige der Krippen stehen zudem zum Verkauf. Neben der Krippenausstellung wird es auch eine Auswahl an Holzskulpturen geben, die ebenfalls erworben werden können. Außerdem laden Kaffee und Gebäck die Besucher zum Verweilen ein.

Mehr zum Thema Jahresabschlussfeier Gleich drei neue Ehrenmitglieder Mehr erfahren

Der Eintritt ist wie immer frei. Eine Spende kommt dem Heckfelder Heimatmuseum zugute.