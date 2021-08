Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Lesung - Der Laudaer Autor und Polizist Ulrich Hefner stellt bei der Kriminacht in Bad Mergentheim am 6. August seinen neuen Roman vor Kriminacht in Bad Mergentheim: Windige Geschäfte an der Nordsee mit Ulrich Hefner

Ulrich Hefner geht in seinem jüngsten Roman wieder einmal neue Wege. Bei einer Buchvorstellung wird er den Krimi am Freitag, 6. August, in Bad Mergentheim präsentieren.