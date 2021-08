Kreativer Wettbewerb am Martin-Schleyer-Gymnasium gegen Corona-Tristesse

Lauda-Königshofen. Der plötzliche Schulschluss im Frühjahr vergangenen Jahres und die lange Zeit des digitalen Fernunterrichts hatten auch bei den Schülern des Martin-Schleyer-Gymnasiums Spuren hinterlassen. Soziale Kontakte mussten auf das Minimalste reduziert werden, es fand kein lebendiger Austausch unter Schulkameraden mehr statt.

Um diesem eher tristen Alltag etwas Farbe zu geben und dem vielen fehlenden Austausch etwas entgegenzusetzen, hat sich Kunstlehrerin Stephi Baumann etwas einfallen lassen: Alle Schüler, Eltern und Kollegen waren aufgerufen, sich künstlerisch mit der Corona-Pandemie auseinanderzusetzen und so als Schulgemeinschaft kreativ zu werden. Der Titel des aufgelegten Wettbewerbs lautete: #MSG#GemeinsamKreativZuhause.

Bei der Kunstform war den Teilnehmenden freie Wahl gelassen. Ob Wasserfarben oder Aquarell, Zeichnungen in schwarz-weiß oder farbig, dreidimensionale Darstellungen aus Pappmaschee und anderen Materialien, Fotografien, Videos oder gar sprachliche Kunstwerke wie zum Beispiel Gedichte – alles war möglich.

Bis zum Ende des vergangenen Schuljahres konnten die Beiträge eingereicht werden. Insgesamt kamen über 90 Kunstwerke zustande. Die Prämierung fiel der Jury, die von den beiden Schülerinnen und Leiterinnen der Kunst-AG, Maren Daub und Melina Hellhorn, fachmännisch unterstützt wurden, folglich nicht leicht. Bei der Wahl der besten 20 Beiträge wurde die künstlerische Darstellung verglichen, die Kreativität der Idee, der Schwierigkeitsgrad im Verhältnis zum Alter der jungen Künstler oder die Form der Darstellung. Eine Auswahl aller Beiträge wurde in die eigens hierfür eingerichtete Kunstausstellung im Schulgebäude zu Beginn des aktuellen Schuljahres aufgenommen.

Auffällig war, dass sich die meisten Künstler positiv mit der Corona-Pandemie auseinandersetzten. Optimistisch betrachteten die jungen Künstler die Pandemie als etwas, das sie überwinden können, dem sie auch Positives abgewinnen. Dies spiegelten unter anderem die bunten Farben der Kunstwerke wider oder die dargestellten Motive, welche den Zusammenhalt in der Schulgemeinschaft betonten und die Bekämpfung der Pandemie aufzeigten. Die Schattenseiten der Pandemie beleuchteten dennoch einige wenige Künstler, was diese kritischen Werke aber umso interessanter machte und eine große Vielfalt in den Wettbewerb brachte.

Die Prämierung der besten Werke fand zum Ende des Schuljahres im kleineren Rahmen unter Corona-Bedingungen statt. Nicht nur die 20 Sieger erhielten einen Preis, sondern jeder Teilnehmer bekam ein künstlerisch gestaltetes Dankeschön. Die Preisträger sind: Elisa-Sophie Krieck (6a), Simon Heck (6a), Marius Waltert (6d), Hannah Erbacher (6a), Laurin Kirchgeßner (6d), Arndis Anna Schwarz (6b), Julia Waldecker (6a), Felix Reuß (6b), Enna Bödigheimer (6d), Vitus Klebes (6b), Yann Hinrichs (7b), Anne Waldecker (7c), Gianna Klee (7a), Zoe-Kim Seitz (8c), Chiara Konieczny (8c), Konstantin Mott (8a), Aline Schacherer (10c), Melina Hellhorn (11b), Maren Daub (11b) und Desiree Roos (J2). msg