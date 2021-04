Kreative Mitmacher und Ideen gesucht

Lauda-Königshofen. Zukunft neu gedacht wird im historischen Bahnhof von Lauda. Die Planungsphase für das Innovationszentrum Brainstation ist eröffnet. Ziel ist ein Ort zum Vorbeikommen und Verweilen, Vernetzten und Vorausdenken. Besonders für die junge Generation wird ein Angebot entstehen, dass dazu anregt, sich auszuprobieren, eigene Fähigkeiten in realen Projekten anzuwenden und Neues zu lernen. Es soll ein Zentrum im Herzen des Main-Tauber-Kreises entstehen, das die Region belebt – und das von den Menschen lebt.

Fragen gemeinsam beantworten

Deshalb setzt die Brainstation schon bei der Konzeption auf Bürgerbeteiligung. Gefragt sind Jugendliche, Bürger und Unternehmen, die sich aktiv in die Konzeptionierung der Brainstation einbringen: Wie sollte zum Beispiel die Werkstatt ausgestattet sein, in der Jugendliche ihre Träume verwirklichen können? Welche Ideen gibt es für die entstehenden Veranstaltungsflächen? Wie könnten die flexibel anmietbaren Büroräume gestaltet sein, damit dort erfolgreich an Zukunftsideen gearbeitet werden kann? Wie wird die Brainstation zum Marktplatz von Wirtschaft, Bildungseinrichtungen, Bürger und Politik? Und wie sieht ein künftiges Lieblingscafé aus?

Die 29-jährige Geschäftsführerin Lisa Straub sucht kreative Menschen für die Brainstation in Lauda. © Brainstation

„Ein Innovationszentrum mit dem größtmöglichen Mehrwert für die Region schaffen wir, wenn wir diese Fragen gemeinsam beantworten“. Da ist sich Lisa Straub sicher, die seit 1. März die Geschäftsführung der Brainstation übernommen hat. Deshalb sucht die Innovationsmanagerin kreative Mitmacher für inspirierende Workshops.

Anfang 2022 soll die ehemalige Pakethalle als erster Gebäudeteil fertiggestellt sein, die Eröffnung der gesamten Brainstation steht nach umfassenden Sanierungsarbeiten im denkmalgeschützten Bahnhofsgebäude voraussichtlich Ende 2023 an.

Schon jetzt sind Ideen für die Brainstation gefragt. In den kommenden Wochen starten spannende Formate zum Austausch und zur Ideenfindung. pm