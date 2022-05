Kreativ, bewegend – und auf der Suche

Königshofen. „Spätestens jetzt ist es an der Zeit, sich von der Couch zu erheben und in Bewegung zu kommen.“ Dieser Appell der Vorsitzenden Waltraud Grünewald galt weniger den über 85 Mitgliedern, die zur Hauptversammlung des TV gekommen waren. Denn sie sind es, die auch während dieser schwierigen Phase Interesse am Verein gezeigt, sich oft kreativ eingebracht und sportlich betätigt haben.

Vielmehr galt der Aufruf all jenen, die sich während der Pandemie zurückgezogen haben – nicht nur vom sportlichen Programm, sondern auch vom gesellschaftlichen Leben. Denn auch dazu trägt ein Verein wie der TV Königshofen maßgeblich bei. „Vereine sind Mutmacher, Kraftspender und Orte der Begegnung“, brachte es Grünewald auf den Punkt.

Passend dazu dankte Bürgermeister Dr. Lukas Braun dem TV für sein großes gesellschaftliches Engagement, dass das Leben in Lauda-Königshofen bereichere. Braun war es auch, der die Entlastung des Vorstandes vor den Wahlen vornahm. Fast vollständig trat das Team dabei wieder an – und wurde wiedergewählt (Infobox). Nun hoffen die Verantwortlichen, dass 2022 ein wenig Normalität einkehrt. „Wir wünschen uns einen Sportbetrieb ohne Einschränkungen und mehr geselliges Beisammensein“, so Co-Vorsitzender Martin Frank.

Das wäre auch aus finanzieller Sicht wünschenswert, wie Kassenwartin Marianne Boger darlegte. Zwar habe man gut gewirtschaftet und mit einem positiven Ergebnis abschließen können. „Ganz klar ist aber: Ohne die Veranstaltungen fehlen uns wichtige Einnahmen.“

Neues Personal erwünscht

Die Unterhaltung der vereinseigenen Turnhalle, die Anschaffung von Sportgeräten, die steigenden Energiekosten, die Aus- und Fortbildung von Trainern und Übungsleitern: Das alles kostet mehr, als die Beiträge einbringen. Lange Jahre war dies kein Problem. „Doch ist es eine immer größere Herausforderung, Menschen zu finden, die sich engagieren“, so Grünewald. So könnte der Wirtschaftsausschuss nach Ausscheiden von Margarete Stöhr noch Verstärkung gebrauchen. Auch der Posten des Gerätewartes bleibt unbesetzt. Und Übungsleitende und Trainer sind wohl in jedem Verein Mangelware.

Dass der Verein Engagement vielfältig unterstützt, wurde ebenfalls deutlich: So absolvierten 2021 mehrere Jugendliche und junge Erwachsene eine Sport-Assistenten-Ausbildung, Katja Ott und Sabrina Frank erwarben das PFIFF-Zertifikat, bei dem es um eine kindgerechte Bewegungsschulung im Verein und Kindergarten geht. Sogar ein neues Angebot hat der Verein etabliert: Regelmäßig mittwochs trifft sich eine Gruppe zum Mountainbiken. Auch andere Gruppen, zum Beispiel die Wanderer, die Er-und-Sie-Gruppe und zahlreiche Kindergruppen, haben Zulauf.

Wie vielfältig das Angebot ist, zeigt die zu Jahresbeginn erschienene Zeitschrift des Vereins ebenso wie die Bildpräsentation, die Oberturnwartin Gerlinde Hönig und ihr Mann Gerhard zusammengestellt hatten. Allgemeines Turnen und Gerätturnen, Gymnastik, Group-Fitness und Zumba, Walking und Wandern, Sportabzeichen und Mountainbiken, Leichtathletik, Handball und Tanzen: Hier findet jeder das Richtige. Die Mitgliederzahl ist folgerichtig angestiegen auf rund 960 Personen. „Uns mangelt es auch nicht an neuen Ideen, eher an Platz und Personal, sie umzusetzen“, so Grünewald.

Von so viel Aktivität zeigten sich neben Bürgermeister Dr. Brauch auch Stadtrat Uli Stier, Sportkreis-Vorsitzender Matthias Götzelmann und Norbert Kessel vom Main-Neckar-Turngau begeistert. Neben digitalen Trainingseinheiten fanden in Ermangelung richtiger Wettkämpfe, die ersten Vereinsmeisterschaften statt.

Für Wanderfreunde wurden während des Lockdowns detaillierte Routen auf die Webseite gestellt. Anstelle des Weihnachtsturnens gab es einen virtuellen Adventskalender, an dem sich alle Gruppen beteiligten. Statt der Familienwanderung gab es Bewegungsaufgaben, die Familien in ihre private Tour integrieren konnten. An Ostern bastelten Übungsleiterinnen süße Nester für ihre Schützlinge und zu Weihnachten trafen sich die Ehrenamtlichen unter freiem Himmel am geschmückten Baum vor der Turnhalle.

Daneben berichteten die Verantwortlichen aber auch vom ganz normalen Trainingsbetrieb. „Ihn haben wir durch die Pandemie einmal mehr schätzen gelernt“, waren sich die Berichterstatter einig. Nun hofft man, dass er bis zur nächsten Jahreshauptversammlungen ohne Unterbrechungen stattfinden kann. ib