Irritieren und inspirieren will der Kreuzweg von Michael Salomon. Noch bis Karsamstag sind die Bilder in der Pfarrkirche zu sehen.

AdUnit urban-intext1

Lauda. Ein zweijähriger Flüchtlingsjunge liegt tot am Strand. Eine Frau hält den Leichnam ihres an Hunger gestorbenen Kindes in den Armen. Ein alter Mann trägt schwer an einem Sack auf dem Rücken: Es ist keine einfache Kost, die Michael Salomon dem Betrachter vorsetzt. Es sind Bilder des Schreckens, die irgendwie ganz weit weg scheinen und doch mitten aus dem Leben gegriffen sind. Keine Fotos, sondern in Acryltechnik auf Leinwand gebannt, hängen die 14 Gemälde als Mahnung und Erinnerung in der Laudaer Pfarrkirche St. Jakobus – und bilden bis Ostern einen ganz besonderen Kreuzweg.

Den Ort und die Art der Präsentation haben Pfarrer Ralph Walterspacher und Michael Salomon bewusst gewählt. An kalten Bauzaunelementen, befestigt mit Kabelbinder, hängen die Bilder und sorgen für einen spannungsvollen Kontrast zum „klassischen“ Kreuzweg an der Seitenwand der Pfarrkirche.

Michael Salomon hat den 14 Gemälden die Stationen des Kreuzwegs zugrunde gelegt. Der evangelische Christ hat sich ganz bewusst mit dem Thema auseinander gesetzt. „Allen Bildern ist eines gemeinsam: Jesus wird immer wieder neu ans Kreuz geschlagen, wenn Menschen unschuldig leiden“, sagt der Laudaer. Mit seinem etwas anderen Kreuzweg will er wachrütteln. „Die Menschen nehmen die einzelnen Stationen nicht mehr bewusst wahr.“

AdUnit urban-intext2

Gerade Salomons nicht ästhetisierte Darstellung des Leidens hat Walterspacher, der zusammen mit Stefan Märkl die Seelsorgeeinheit leitet, gereizt. Der Pfarrer weiß, dass man diese Bilder aushalten muss, was bei einigen für Probleme sorgt.

„Hinter jedem Gemälde steckt eine Geschichte“, sagt der Hobbykünstler. Der tote Junge, dem die Station „Jesus stirbt am Kreuz“ gegenübersteht, weist auf die Flüchtlingswellen hin. Die Frau mit dem toten Körper ihres Sohnes symbolisiert nicht nur die Hungersnot in Afrika, sondern auch die Station „Jesus wird vom Kreuz genommen“.

AdUnit urban-intext3

Schlucken muss man bei der Station „Jesus begegnet seiner Mutter.“ Salomon hat eine Frau mit verzerrtem Gesicht gemalt, dahinter zwei Jungs mit Schnellfeuerwaffen. „An diesen Szenen darf man sich reiben“, will der Künstler die Sehgewohnheiten des Publikums aufbrechen. Überhaupt will er zum Nachdenken anregen. Auch bei der Station „Simon von Zyrene hilft Jesus das Kreuz tragen.“ Salomon hat dabei die Kinderarbeit thematisiert, für Walterspacher ein weiterer Schritt zum Überdenken.

AdUnit urban-intext4

Hilfreich für den Betrachter sind kurze Erklärungen des Gemalten. Denn die Station „Veronika reicht Jesus das Schweißtuch“ wäre sonst nur schwer zu verstehen. Veronika sei die Versinnbildlichung von Barmherzigkeit, findet Salomon. Er hat den Blick in die Auschwitzer Hungerzelle auf die Leinwand gebannt, erhellt von einer Kerze. „Ich hatte dabei Maximilian Kolbe im Kopf, der diese Tortur für einen anderen Häftling auf sich genommen hat.“ Und Walterspacher hat noch einen anderen Ansatz: „Veronika steht für ,vera ikon’, also für das wahre Bild.“ Aber wo finde man das wahre Bild? Für Walterspacher in einem Menschen wie Kolbe. Wenn man jemanden begegnet, der Gottes Wort leben, könne man vieles besser verstehen.

Wer die Bilder auf sich wirken lässt, wird in jedem einzelnen das Kreuz als Symbol des Christentums finden. „Bei den Juden übrigens war das Kreuz ein Schandmal und ganz verachtet“, erläutert der Geistliche. Der Kreuzweg zeige, so Walterspacher, dass es nicht vorbei sei. Jesus identifiziere sich mit den Leidenden. „Was du den geringsten meiner Brüder getan hast, das hast du mir getan“, stehe in der Bibel. Und Salomon hat noch einen anderen Beweggrund: Aufmerksam machen auf Gewalt gegen Frauen. So ist die zehnte Station „Jesus wird seiner Kleider beraubt“ bewusst durch eine nackte Frauenfigur verkörpert. „Jesus ist in jedem Menschen“, begründet Salomon.

Die Motive, die in rund vier Jahren entstanden sind, verbindet keine zufällige Reihung. Schon beim Umbau der Jakobus-Kirche, bei dem Salomon im Bauausschuss mitgewirkt hat, kam der Gedanke nach einem alternativen Kreuzweg auf. Walterspacher kannte die Ausstrahlung der Bilder des pensionierten Lehrers, der bereits für die Blutskapelle neben der Pfarrkirche drei Aquarelle angefertigt hat. Auch sie thematisieren Schrecken und Leid. Nachdem Bänke entfernt und der hintere Bereich der Jakobus-Kirche durch die Taufkapelle und Orte des Trostes aufgewertet worden war, entstand die Idee, die beiden Kreuzwege gegenüber zu stellen. In dem freien Raum kann sich der Pfarrer künftig weitere Projekte vorstellen.

„Er war auch die treibende Kraft zur Ausstellung“, gibt Salomon zu. Mit dem Malen hat er sich schon viele Jahre beschäftigt. Doch erst in den letzten zwei Jahrzehnten wurde diese Leidenschaft verstärkt ausgelegt. „Eigentlich wollte ich nie ausstellen, sondern nur für mich malen“, sagt der Laudaer. Doch er ließ sich überzeugen. „Jesus hat oft in Gleichnissen und Bildern gesprochen. Michael Salomon malt wie Gleichnisse“, lobt der Pfarrer das Schaffen. Sich Zeit nehmen für die Auseinandersetzung mit den Gemälden und damit mit Jesus, rät der Seelsorger. Viele Gläubige seien von den historischen Abbildungen eine Kreuzwegs weit entfernt. In der Konfrontation mit Salomons Bildern sieht er die Möglichkeit, den Glauben neu zu überdenken. Gerade in die Fastenzeit als Tage der Rückschau auf das Leben könne der Blick wieder neu geschärft werden. „Deshalb passt diese Irritation gut in die Fastenzeit.“