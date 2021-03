Lauda-Königshofen/Grünsfeld. Die Evangelischen Kirchengemeinden Königshofen-Grünsfeld und Lauda feiern auch in diesem Jahr Ostern anders. Die Gottesdienste in den Kirchen und Gemeindehäusern sind vorerst ausgesetzt. Dafür findet an Gründonnerstag um 19 Uhr die Kraft-Tank-Stelle statt, eine Andacht über Zoom, ebenso an Karfreitag und Ostersonntag, jeweils um 10.30 Uhr. Zur Kraft-Tank-Stelle treffen sich die Gläubigen noch einmal an Ostermontag um 19 Uhr. Zu den Andachten ist eine Anmeldung im Pfarramt Königshofen unter pfarramt@evki-koenigshofen.de nötig, dann werden die Links und weitere Informationen per Mail zugeschickt. Weiterhin können die Angebote für Gottesdienste aus dem Kirchenbezirk über Youtube und die Telefonandachten für die Feiertage unter www.kirchenbez-wertheim.de wahrgenommen werden.

Außerdem laden die Gemeinden ein, auf dem Osterspaziergang an Ostersonntag auf dem Gemeindehausgelände in Königshofen, Metzlerstraße 1, im Pfarrgarten in Lauda, Philipp-Adam-Ulrich-Straße 19, oder im katholischen Pfarrgarten Wittighausen vorbeizuschauen. Dort warten Ostereier mit Osterbotschaften und Süßigkeiten darauf, gefunden zu werden.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich ebenfalls im Pfarramt Königshofen per Mail oder unter Telefon 09343/1745 zu melden, wenn der Wunsch nach einem Hausabendmahl besteht.