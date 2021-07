Korbtheater sorgte für Begeisterung

Königshofen. Alfred Büttners Korbtheater spielte das Stück „Marlo, was machst du nur?“ für die Kinder des katholischen Kindergartens St. Josef. Der Förderverein des Kindergartens hatte den Künstler ins Gesellenhaus eingeladen. Trotz erhöhten Aufwands und großer Anstrengung präsentierte Büttner sein Stück gleich dreimal nacheinander, so dass alle Kindergartengruppen mit ihren Erzieherinnen jeweils getrennt voneinander die Veranstaltung besuchen konnten.

Das kurzweilige Stück erzählt vom Maulwurf Marlo, der alleine in seinem Maulwurfshügel lebt, wo er oft Besuch von seiner besten Freundin, der Igelin Isabelle, bekommt. Sie fangen gemeinsam Regenwürmer, spielen Ball und Marlo darf sich an Isabelles Stacheln kratzen. Isabelle hat noch andere Freunde und deshalb nicht immer Zeit für Marlo. Eines Tages trifft Marlo auf das Maulwurfsmädchen Marlene, das ihm eine sprechende Kratzmaschine verkauft. Obwohl Marlo die dafür verlangten Regenwürmer nur ratenweise bezahlen kann, ist er anfangs begeistert. Nun muss er nie mehr auf Isabelle warten und kann sich kratzen, wenn ihm danach ist. Schnell bemerkt er jedoch, dass eine Maschine keine echte Freundin ersetzen kann. Nach sehr kurzer Zeit geht die Kratzmaschine kaputt und Marlo vermisst Isabelle.

Immer wieder wird bei dem Stück die Aufmerksamkeit und Hilfe der kleinen Zuschauer eingefordert. So helfen sie durch Stampfen, Regenwürmer aus dem Boden springen zu lassen, oder beenden Marlos angefangene Sätze. Die Kinder erinnern Marlo auch daran, dass er Isabelle bei einem Streit getreten und weggeschickt hat. Sie können ihn aber davon überzeugen, dass er sich bei Isabelle entschuldigen muss, wenn er möchte, dass sie wiederkommt. Die kleinen Zuschauer helfen ihm den Satz „Es tut mir leid“ zu beenden und tragen somit dazu bei, dass Marlo und Isabelle sich wieder vertragen.

Im Anschluss an die Aufführung wurden viele Kinder persönlich angesprochen und nach ihren Freunden sowie ihren eigenen Erfahrungen gefragt. Die Kinder konnten sich gut mit dem Inhalt identifizieren, ist er doch sehr nahe an ihrer Alltags- und Lebenswirklichkeit orientiert, da er auf einfühlsame Art die Thematik des „Sich-Streiten und Wieder-Lieb-Haben“ aufgreift und zeigt, dass keinerlei Technik eine wahre Freundschaft ersetzen kann. Die gelungene Präsentation des Stücks wird in Erinnerung bleiben. föver

