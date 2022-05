Im Rahmen einer Informationsreise durch den Main-Tauber-Kreis machte der in Karlsruhe beheimatete FDP-Landtagsabgeordnete Dr. Christian Jung Station in Lauda-Königshofen. Dr. Jung gilt als Verkehrsexperte seiner Partei und war unter anderem in seiner damaligen Funktion als Bundestagsabgeordneter Mitglied und Obmann der FDP-Fraktion im Untersuchungsausschuss zur Pkw-Maut.

Empfangen wurde

...