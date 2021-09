Kopfschütteln über den doppelten Bahnübergang

Lauda-Königshofen. Im Rahmen einer Informationsreise durch den Main-Tauber-Kreis machte der in Karlsruhe beheimatete FDP-Landtagsabgeordnete Dr. Christian Jung Station in Lauda-Königshofen. Dr. Jung gilt als Verkehrsexperte seiner Partei und war unter anderem in seiner damaligen Funktion als Bundestagsabgeordneter Mitglied und Obmann der FDP-Fraktion im Untersuchungsausschuss zur Pkw-Maut.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Empfangen wurde Dr. Jung zunächst im Rathaus von Bürgermeister Dr. Lukas Braun. Dieser brachte dem Parlamentarier die derzeit und zukünftig anstehenden zentralen verkehrs- und infrastrukturpolitischen Herausforderungen im Stadtgebiet nahe. Hierzu zählen neben dem Wunsch nach einer Beseitigung des Doppelbahnübergangs der B292 in Königshofen auch die Planungen rund um eine Verlegung der Landesstraße 511 in Lauda von der Rathausstraße auf den Kugelgraben sowie die angestrebte Aufnahme der Bahnunterführung Nord in den Generalverkehrswegeplan des Landes Baden-Württemberg.

Bei der Begehung nahmen auch der FDP-Kreisvorsitzende Benjamin Denzer, sowie der Sprecher der FDP-Kreistagsfraktion Albrecht Rudolf und Stadtverbandsvorsitzender Kurt Breitenstein teil. Insbesondere die sich nachteilig auswirkenden dauerhaften Rückstauungen am Königshöfer Doppelbahnübergang sorgten für Kopfschütteln bei allen Beteiligten. Hier sei schnellstmöglich Abhilfe zu schaffen, war man überzeugt. Eine solcher Übergang wirke heute wie aus der Zeit gefallen und müsse im Sinne einer flüssigen Verkehrsführung zeitnah beseitigt werden, so Dr. Jung.

Er versprach, sich umgehend mit einer entsprechenden Parlamentarischen Initiative an das zuständige, grün-geführte Stuttgarter Verkehrsministerium wenden zu wollen. Ferner sicherte er Bürgermeister Dr. Braun auch bei den weiteren Verkehrsinfrastrukturprojekten wie den angestrebten Bahnhofsmodernisierungen in Gerlachsheim und in Königshofen seine Unterstützung auf der politisch-parlamentarischen Ebene zu. fdp

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2