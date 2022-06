Koordinator und Unterstützer

Mit dem Verein „Dorfgemeinschaft Oberlauda“ hat sich eine neue Gemeinschaft gegründet. Ziel ist die Unterstützung der örtlichen Vereine.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Oberlauda. Vor wenigen Wochen wurde in Oberlauda mit der „Dorfgemeinschaft Oberlauda“ ein neuer Verein ins Leben gerufen, der die vor Jahren von allen Vereinen initiierte „GbR“ zum einen ersetzt und zum anderen deren bisherige Arbeit möglichst nahtlos weiterführt. Der Verein verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke und wird damit auch die anderen gemeinnützigen Vereine bei der Förderung von Sport, Kunst, Kultur, Heimatkunde und des traditionellen Brauchtums unterstützen.

Der Verein sieht sich als örtlicher Koordinator zwischen und mit den anderen Vereinen und bei gemeinsamen Veranstaltungen. Nicht betroffen sind davon die internen und eigenständigen anderen Termine dieser Vereine, die, jeder für sich, als Gründungsmitglieder ordentliche Mitglieder sind. Dazu können dann noch Fördermitglieder und im Laufe der Zeit Ehrenmitglieder kommen.

Mehr zum Thema SV Gerichtstetten Festakt am 24. Juni Mehr erfahren

Bei der Gründungsversammlung waren die Vorsitzenden dieser Vereine oder die von ihnen bestimmten Vertreter anwesend. Nachdem die ausgearbeitete Satzung vorgestellt und erläutert worden war, wurden Vorstand und Ausschuss gewählt. Vorsitzender ist Fabian Bayer; stellvertretende Vorsitzende Andrea Sack (Narrengesellschaft); Kassierer Axel Bauer (Fußballverein); Schriftführer Maximilian Mohr (Musikkapelle). Beisitzer sind Werner Kilb (Heimat- und Kulturverein), Margit Radlmair (Frauengemeinschaft), Carsten Bamberger (Freunde des Katholischen Kindergartens), Reinhard Haas (Männergesangverein), Hildegard Zettelmaier (Kirchenchor), Rainer Ebert (Feuerwehr) und Martin Hellinger (Katholischer Jugendclub). Kassenprüfer sind Holger Ebert (Narrengesellschaft) und Sascha Renk (Männergesangverein).

Eigene Termine und Veranstaltungen standen ebenso auf der Tagesordnung und in Zusammenarbeit mit allen Vereinen wurde auch gleich ein entsprechender Kalender „Sommer in Oberlauda 2022“ ausgearbeitet und als Flyer inzwischen an alle Haushalte verteilt. Die Termine im Einzelnen: Samstag, 25. Juni, 17 Uhr: Johannisfeuer am Schmachtenberg (Freiwillige Feuerwehr); Freitag, 8. Juli, 18.30 Uhr: After Work Grillparty, Festwiese neben der Turnhalle (örtliche Vereine); Freitag, 15. Juli, 18 Uhr: Gedenkfeier, Friedhof, anschließend Pfarrsaal, (Männergesangverein); Sonntag, 17. Juli, 10.30 Uhr, 50 Jahre Kindergarten, Gottesdienst in der Außenanlage, anschließend Festbetrieb (Freunde des Katholischen Kindergartens); Samstag, 23. Juli, 18 Uhr, Nachtelfmeterschießen, Sportplatz (Fußballverein); Sonntag, 24. Juli, 10.30 Uhr, Sportfest, Turnhallenvorplatz (Fußballverein); Samstag, 30 Juli, 19.30 Uhr, Sommer-Serenade, Wiese neben Turnhallen-Parkplatz (Musikkapelle); Freitag, 19. August, 18.30 Uhr, Weinabend mit Vesper, Rathausplatz (örtliche Vereine) und Sonntag, 11. September, 10.30 Uhr, Weißwurstfrühstück, Biergarten am Vereinsraum (örtliche Vereine).