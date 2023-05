Konzert zweier Kapellen

Oberlauda. Die Musikkapelle Oberlauda (Bild) und die Musikkapelle Messelhausen unter Leitung von Luk Murphy rufen am Samstag, 6. Mai, um 19.30 Uhr zum gemeinsamen Frühjahrskonzert in der Turnhalle in Oberlauda auf. Unter dem Motto „Movie Time“ werden die etwa 30 Musiker ein abwechslungsreiches Programm mit bekannten Titeln aus der Welt von Disney und Hollywood präsentieren. So dürfen sich die Konzertbesucher auf Melodien aus den Filmen „Der König der Löwen“, „Das Dschungelbuch“, „Forrest Gump“, „Aladdin“ und einigen weiteren Filmen freuen. Bild: Mohr

