Kommune hat viel auf den Weg gebracht

Klimaschutz ist bei der Stadt Lauda-Königshofen nicht nur ein Slogan, sondern wird in verschiedenen Bereichen umgesetzt. Auch für 2023 hat man sich einiges vorgenommen.

Lauda-Königshofen. Bewegungen wie „Fridays for Future“ haben den Finger in die Wunde gelegt: der Klimawandel ist ein Thema, das alle angeht und das nicht auf die lange Bank geschoben werden darf. Hitze und Trockenheit haben in den letzten Jahren auch in Mitteleuropa zu- genommen. Und: Der Krieg in der Ukraine führt noch einmal deutlich vor Augen, zu was Abhängigkeiten von Ländern, die fossile Brennstoffe besitzen, führen kann. Den Sachstandsbericht zum CO2-Fußabdruck der Stadt hatte die CDU-Fraktion zwar vor dem Beginn der russischen Invasion in die Ukraine gefordert. Vor dem Hintergrund des Konflikts legten Bürgermeister Dr. Lukas Braun und Stadtbaumeister Tobias Blessing dem Gemeinderat bei der Sitzung im Rathaus vor, was bereits getan wurde in Sachen Erneuerbare Energien und was für 2023 geplant ist.

„Das Thema verfolgt uns sehr intensiv und schon seit vielen Jahren“, betonte der Bürgermeister. Von der Errichtung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen bis zur Umstellung des städtischen Fuhrparks spiele es in vielen Bereichen eine Rolle. Bei der Gebäudeenergieeffizienz sei schon einiges bewegt worden. „Es gibt nach wie vor viel zu tun, aber wir sind auf einem guten Weg“, ist Braun überzeugt.

Nach Auskunft von Blessing verfügt die Stadt über diverse Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) auf städtischen Gebäuden. „Wir waren neben Freiburg die zweite Solarkommune Deutschlands“, so der Stadtbaumeister. Er führte die Hackschnitzelheizung im Schulzentrum Lauda mit Anbindung an die Bäder und das Feuerwehrgerätehaus an, die Hackschnitzelanlage an der Turmbergschule Königshofen, die KWK-Anlage im Verbund von Gemeinschaftsschule, Pflegeheim und Seniorenwohnanlage in Lauda und Wärmepumpen an verschiedenen städtischen Liegenschaften an.

Grundsätzlich stelle die Stadt alle Dächer für PV-Anlagen zur Verfügung, aber oft scheitere die Realisierung an der Statik.

Energieverbrauch reduzieren

Ein Augenmerk hat man auch auf die Reduzierung des Eigenverbrauchs gelegt. So wurde die Rathausbeleuchtung auf LED umgestellt und mit Einbeziehung von Fördermitteln erneuert. Eine Umstellung der Heizungen auf nachhaltige Energien bei wenig genutzten Gebäuden werde aber nicht verfolgt, weil sich die Kosten kaum amortisieren würden. „Wir schauen, was wirtschaftlich ist“, betonte Blessing.

Hilfreich sieht man das Programm „Klimaschutz Plus“ des Landes. Auch in der Vergangenheit habe man Förderprogramme des Landes genutzt. Eine besondere Rolle kommt in seinen Augen dem Energieteam unter Leitung des Bürgermeisters zu. Blessing verwies auch auf nötige Gebäudesanierungen in den nächsten Jahren.

Um den CO2-Fußabdruck zu verbessern, ist bereits für das kommende Jahr einiges geplant: eine PV-Anlage und eine Wärmepumpe beim Feuerwehrgerätehaus Heckfeld, Wärmepumpentechnik im Rathaus in Lauda und eine Infrarotheizung für die Halle in Oberbalbach. Zudem sollen die Mitarbeiter in Sachen Energiesparen geschult werden und eine langfristige Planung zum Austausch der Heiztechnik ist vorgesehen. Um den begonnen Umbau der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik umzustellen, will Bürgermeister Braun „auch mal mehr Geld in die Hand nehmen“. Die Kommune habe schon vieles auf den Weg gebracht und brauche sich kreisweit nicht zu verstecken.

Umstellung muss sich lohnen

Marco Hess, Fraktionsvorsitzender der CDU, dankte der Verwaltung für die detaillierte Aufbereitung. „Als Kommune haben wir auch eine Vorbildfunktion für die Bürger und die Wirtschaft.“ Die Priorisierung von Maßnahmen sei sinnvoll. Vorhaben müssten klug abgewogen werden und sich amortisieren.

Den Überblick über die Klimaschutzmaßnahmen fand auch Jörg Aeckerle, Fraktionsvorsitzender von SPD/FB, sehr hilfreich. „Wir haben schon vieles richtig gemacht“, verwies er auf ständig steigende Preise bei Gas und Öl. „Trotzdem dürfen wir nicht nachlassen.“ Damit sich Investitionen rechnen, sollten nicht nur kurze, sondern auch längere Zeiträume betrachtet werden.

Nicht schlecht aufgestellt sah auch Angelika Tolle-Rennebarth (FBL) die Kommune. Schon vor Jahren sei einiges passiert. Sie wollte den Blick nicht nur auf das städtische Gebäudemanagement lenken, sondern auch auf weitere Flächen zur Energiegewinnung, etwa Freiflächen-Photovoltaik, „um grüne Energie zu fördern“.

Ein „Masterkonzept“ wollte der Bürgermeister an diesem Abend nicht erarbeitet haben. Aber man wolle versuchen, an kleinen Stellschrauben zu drehen. Für ihn zählt dazu auch der ÖPNV und eine Stadtbuslinie. Das Thema Windenergie sei aufgrund der Radarstellung in Oberbalbach aber größtenteils zu vernachlässigen.