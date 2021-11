Kommunalpolitiker aus Leidenschaft

In der Kommunalpolitik und im Kreis finden sich viele Spuren von ihm: Im Alter von 73 Jahren ist der langjährige SPD-Kreis- und Gemeinderat Siegfried Neumann gestorben. Er wird eine große Lücke hinterlassen.

Lauda-Königshofen. Mit Siegfried Neumann verliert Lauda-Königshofen nicht nur einen der profiliertesten Kommunalpolitiker in der Region, sondern auch einen sehr streitbaren Geist und Kämpfer für das Gemeinwohl. Für sein großes Engagement genoss der Verstorbene hohe Anerkennung und Wertschätzung von allen Seiten.

„Politik fällt nicht in den Schoß, sie muss geschaffen und angestrebt werden“, hatte Neumann bei der Vorstellung der Festschrift „100 Jahre Sozialdemokratie in Lauda-Königshofen“ im März betont. Und er war überzeugt: „Kommunalpolitik kann etwas bewegen.“ Deshalb sei er ein so versessener Kommunalpolitiker. Dafür stand er immer ein: Für eine Politik für die Bürger und mit den Bürgern – geprägt vom gegenseitigen Respekt und der Achtung vor den anderen.

Geradlinig und beharrlich

Mit Leidenschaft, großem Einsatz, mit Geradlinigkeit und Ideenreichtum war Neumann ein Politiker mit Leib und Seele und in der politischen Landschaft der Region fest verankert. „Nicht nur reden, sondern handeln“ war dabei die Devise des Genossen, der er stets treu geblieben ist. Bequem war er dabei nur selten. Beharrlich und emotional, manchmal gepaart mit Ironie, aber dabei immer mit Weitblick, Aufrichtigkeit und Gerechtigkeit stritt er für die Sache. Und eines stand für ihn fest: „Wir sind zwar politische Gegner, aber keine Feinde. Deshalb darf es nie eine Sprachlosigkeit in den Gremien geben.“

Die Lauda-Königshöfer vertrauten ihm. Seit 1984 war der gebürtige Boxberger, der in Epplingen aufgewachsen ist, Mitglied des Gemeinderats. Lange Zeit führte er die Fraktion von SPD und Freie Bürger, war Stellvertreter des Bürgermeisters und an vielen wegweisenden Entscheidungen in den letzten fast vier Jahrzehnten beteiligt. Wenn man ihn nach den Erfolgen fragte, hatte er selbst oft das Nein zum Bodenseewasser und den Wasserverbund, den „Glücksfall Konversion der Kaserne“, die Sanierung des Hallenbads oder auch den Neubau des Johann-Bernhard-Mayer-Pflegeheims in Lauda angeführt. Großes Augenmerk gehörte für ihn dem Bildungssektor – nicht nur, weil der von 1980 bis zu seiner Pensionierung 2010 als Oberstudienrat an der Kaufmännischen Schule in Tauberbischofsheim die Fächer Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft, Rechnungswesen, Recht sowie Geschichte und Politik unterrichtet hatte.

Neumann übte Kritik und legte immer wieder den Finger in Wunden, nicht zuletzt wegen der hohen Verschuldung der Stadt. Dass nach den Querelen mit Bürgermeister Thomas Maertens und den oft hitzigen Debatten im Gremium das kommunale Schiff durch den amtierenden Bürgermeister Dr. Lukas Braun wieder in ruhigem Fahrwasser gleitet, freute Neumann besonders. Er habe schon ans Aufhören gedacht, aber „es macht wieder Spaß“, hatte das politische Urgestein erst kürzlich betont.

„Er hat die Kommunalpolitik in Lauda-Königshofen maßgeblich geprägt und war bei den ihm wichtigen Themen wie Schulentwicklung, Integration oder Haushaltspolitik kein bequemer, sondern ein bisweilen sehr streitbarer Gesprächspartner, der mit klarer Kante für seine Überzeugungen und für die regionale Bedeutung seiner Stadt eintrat“, würdigt ihn Bürgermeister Dr. Lukas Braun. Ein Leben ganz ohne Kommunalpolitik sei für Neumann aber schwer vorstellbar gewesen. „Dafür hat er mit ganzer Leidenschaft gelebt und bei diesem Tun war er unermüdlich.“

Das Wohl seiner Mitbürger lag dem 1948 geborenen Demokraten aus „echtem Schrot und Korn“ auch als Kreisrat am Herzen. 25 Jahre gehörte er dem Gremium an. Dem Einzug ins Kreisparlament 1989 folgte der stellvertretende Vorsitz der Fraktion, von 2007 bis 2014 führte er die Fraktion. Sein Einsatz galt vor allem dem Erhalt des Krankenhauses in Tauberbischofsheim und der Realisierung des Grünen Zentrums auf dem Boxberger Seehof, aber auch den sozialen Belangen.

Die politische Heimat von Siegfried Neumann war die SPD. Als großes Vorbild zählte Willy Brandt, der 1964 auch Lauda besucht hatte, und dessen Reform- und neue Ostpolitik ihn nachhaltig beeindruckten. Den SPD-Grundwerten „Gerechtigkeit, Frieden, Freiheit und Solidarität“ hatte sich Neumann mit dem Eintritt 1971 verschrieben und das Selbstbewusstsein der Partei zeigte Neumann auch in der Gemeinderatsfraktion: Klein, aber doch mit Gewicht. Der Wiederaufbau des Ortsvereins Lauda-Königshofen, den er mehrere Jahre lang leitete, lag ihm am Herzen. Daneben engagierte sich der Pädagoge auch in der Kreis-Partei, übernahm viele Jahre lang Verantwortung als Vorsitzender.

Hohe Würdigung

Sein leidenschaftlicher Einsatz um eine gerechtere Gesellschaft wurde 2006 mit der Willy-Brandt-Medaille, der höchsten Auszeichnung der SPD auf Bundesebene, und 2007 mit der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes gewürdigt. „Siegfried Neumann hat sich an der Gemeinschaft verdient gemacht“, würdigte ihn Dr. Wolfgang Reinhart bei der Verleihung.

Kraft für das Politikgeschäft schöpfte Neumann stets aus der Familie. Mit Ehefrau Elisabeth war er seit 1977 verheiratet. Halt gaben ihm auch die beiden Töchter Maren und Irene, vor allem nach dem Tod der ältesten Tochter Katrin 1996, der die Familie enger zusammenrücken ließ.

Die „Droge Politik“, wie es der frühere Landrat Reinhard Frank einmal bezeichnet hatte, ließ Neumann nie mehr los. Nicht nur die Genossen in Lauda-Königshofen und Neumanns Mitstreiter in der Kommunalpolitik wissen um seine gewichtige Rolle, die er gut und gerne ausgefüllt hat. „Siegfried Neumann hinterlässt eine große Lücke und wir werden ihn dankbar in Erinnerung behalten“, sagt Lukas Braun über den Mann, der ihn vereidigt hat. Diese Lücke wird wohl nur schwer zu schließen sein.