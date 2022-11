Körperliche Aktivitäten prägen das Schulleben

Lauda-Königshofen. Sich zu bewegen, ist ein menschliches Grundbedürfnis. Das gilt besonders für Kinder und Jugendliche und es gilt auch oder vielmehr erst recht dann, wenn diese den ganzen Tag in der Schule verbringen.

Um diesem Grundbedürfnis gerecht werden zu können, machte sich die Gemeinschaftsschule Lauda bereits 2021 auf den Weg eine zertifizierte weiterführende Schule mit sport- und bewegungserzieherischem Schwerpunkt zu werden.

Bevor dieses Zertifikat im Oktober 2022 feierlich an die Schulleiterin der Gemeinschaftsschule Natalie Ederer überreicht werden konnte, müssen Bewegung, Spiel und Sport zentrale Bestandteile des Schulprogramms sein und das gesamte Schulleben prägen. Dafür reicht es nicht, wenn sich nur die Sportlehrer für Bewegung begeistern. Vielmehr ist die Umsetzung der Bausteine Aufgabe aller am Schulleben beteiligten. Nur wenn die Lernpartner in vielfältiger Form aktiv werden können und auch die gesunde Ernährung mit in den Blick genommen wird, kann eine Schule das Zertifikat weiterführende Schule mit sport- und bewegungserzieherischem Schwerpunkt erhalten.

Konkret bedeutet dies für die Gemeinschaftsschule Lauda, dass die Lernpartner in der 5. und 6. Jahrgangsstufe insgesamt vier Sportstunden haben und damit mehr als normalerweise vorgesehen. Zudem erhalten die Fünftklässler Schwimmunterricht. Aber auch in den höheren Jahrgängen kommt die Bewegung nicht zu kurz: Hier haben die Lernpartner die Möglichkeit Sport als ihr Profilfach zu wählen und haben damit fünf Stunden Sport pro Woche.

Aber auch über den Sportunterricht hinaus bietet die Gemeinschaftsschule zahlreiche Möglichkeiten aktiv zu werden, beispielsweise in der Kletter-AG (die Schule verfügt über eine eigene Kletterwand in ihrer Sporthalle), beim Wintersporttag, bei der Teilnahme an sportlichen Wettkämpfen oder beim inklusiven Sporttag.

Darüber hinaus liegt aber auch in den Pausen der Fokus auf der Bewegung. An der Gemeinschaftsschule gibt es zwei 20-minütige Pausen, die damit nicht nur die Möglichkeit bieten, sich zu stärken, sondern auch Zeit lassen, sich zu bewegen. Hierfür können kleine Sportgeräte ausgeliehen oder das rund sieben Meter hohe Klettergerüst erklommen werden. Auch die Mittagspause ist an der Gemeinschaftsschule eine Bewegungspause, da diese von den Schulsozialarbeitern mit Sport- und Spielangeboten gestaltet wird.

Ein weiterer Baustein, der erfüllt werden muss und der an der Gemeinschaftsschule schon immer eine zentrale Rolle spielte, ist die gesunde Ernährung. Die Fünfer und Sechser nehmen sowohl ihr Frühstück als auch ihr Mittagessen gemeinsam mit den Lehrkräften ein. Die älteren Lernpartner können ihr warmes Mittagessen online auswählen, buchen und dann mit ihrem Cafeteria-Ausweis abholen und bezahlen. Das Team der Cafeteria legt dabei auf gesundes und ausgewogenes Essen viel Wert.

Zudem werden viele Kooperationen mit den örtlichen Sportvereinen gepflegt und stetig ausgebaut, etwa mit dem ETSV Lauda im Bereich Schwimmen, dem FV Lauda, dem Fechtclub, dem Tennisclub Rot-Weiß, dem TV Königshofen und der Sportjugend Tauberbischofsheim.

All diese bereits umgesetzten Maßnahmen werden dabei vom Lehrerteam „Bewegte Schule“ ständig überprüft, angepasst und natürlich auch erweitert, um den Schulalltag für die Lernpartner bewegungsfreundlich zu gestalten und regelmäßig neue Bewegungsanreize zu setzen.

Schließlich gilt körperliche Aktivität als eine der wichtigsten präventiven Maßnahmen, damit sich Kinder und Jugendliche gesund entwickeln können. Denn nur wer sich ausreichend bewegt, kann sein allgemeines Wohlbefinden, seine körperliche aber auch psychische Gesundheit stärken. Damit wird die Gemeinschaftsschule Lauda dem Auftrag, der heute an Schulen gestellt wird in besonderem Maße gerecht: Nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern vielmehr auch die Persönlichkeiten der Lernpartner zu festigen.